Bu yavruları jandarma kurtardı
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Bu yavruları jandarma kurtardı

09.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:07
Bu yavruları jandarma kurtardı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde evinde ürettiği Maltese Terrier cinsi köpekleri sosyal medya üzerinden sattığı iddia edilen bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde evinde ürettiği Maltese Terrier cinsi köpekleri sosyal medya üzerinden sattığı iddia edilen bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çepni Mahallesi'nde ikamet eden A.A. isimli şahsın yurtdışından getirmiş olduğu evcil süs köpeklerini üreterek sosyal medya üzerinden sattığı yönünde bilgiler alınması üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte A.A. isimli şahsın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 140 bin lira değerinde 11 adet yetişkin, 12 adet yavru olmak üzere toplamda 23 adet Maltese Terrier cinsi köpek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlem başlatılırken, 23 köpek de İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BURSA

Bu yavruları jandarma kurtardı
Bu yavruları jandarma kurtardı
Bu yavruları jandarma kurtardı
Bu yavruları jandarma kurtardı
Bu yavruları jandarma kurtardı
Bu yavruları jandarma kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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