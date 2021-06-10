Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Güncel

- Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor Atık suyun ileri biyolojik arıtma tesisindeki değişimi şaşırtıyor Kocaeli'deki arıtma tesisleri İzmit Körfezi'nin kirlenmesini önlüyor Kocaeli'de bulunan 6'sı ileri biyolojik 23 atık su arıtma tesisinde,...

- Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor

Atık suyun ileri biyolojik arıtma tesisindeki değişimi şaşırtıyor

Kocaeli'deki arıtma tesisleri İzmit Körfezi'nin kirlenmesini önlüyor

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan 6'sı ileri biyolojik 23 atık su arıtma tesisinde, günde yaklaşık 435 bin metreküp atık su arıtılarak, İzmit Körfezi'ne akması önleniyor. Arıtılan suların yüzde 10'u ise yeniden kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'de kurulan 6'sı ileri biyolojik, 4'ü biyolojik olmak üzere 23 atık sur arıtma tesisi İzmit Körfezi'nin kirlenmesini önlüyor. 24 saat boyunca çalışan tesislerde günlük yaklaşık 435 bin metreküp su arıtılarak zararlı azot, fosfor ve çamurdan ayrıştırılıyor. Arıtılan suların yüzde 10'u ise yeniden kullanılmak üzere kentteki fabrikalara gönderiliyor. Arıtma tesislerinde yapılan çalışmalar ile arıtılan suyun değişimi se dikkat çekiyor. Arıtma tesisleri bünyesinde bulunan iki çamur yakma tesisinde ise güllük 190 bin ton çamur bertaraf edilerek, çevreyi ve denizleri kirletmesi önleniyor. Bertaraf edilen çamurlardan ise elektrik üretiliyor. Ayrıca, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Başiskele Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki havalandırma havuzlarının üzerine yerleştirilen binlerce güneş enerjisi panelinden elektrik elde ediliyor. Çamur yakımından ve güneş enerjisi panellerinden üretilen elektrik, tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılıyor.

"Burası günlük 142 bin metreküp kapasiteyle çalışıyor"

İleri biyolojik arıtma tesisleri ve atık su arıtma tesisleri hakkında bilgiler veren Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kontrol Mühendisi Gülser Korkmaz, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İSU Genel Müdürlüğüne bağlı 23 su arıtma tesisimiz var. Bunlarından 6 tanesi ileri biyolojik arıtma tesisi, 4 tanesi biyolojik atık su artıma su tesisi, diğerleri ise modüler atık su arıtma tesisi, 1 tane de doğal atık su artıma tesisimiz var. Bunlardan 6 tanesi dediğimiz gibi ileri biyolojik arıtma tesisi. Şu anda biz Kullar Atıksu Arıtma Tesisinde bulunuyoruz. Kocaeli'nin en büyük atık su arıtma tesisi. 2018 yılından bu yana ileri biyolojik arıtma tesisi olarak hizmet veriyor. Burası günlük 142 bin metreküp kapasiteyle çalışıyor, yağışlı havalarda bu kapasiteyi 162 bin metreküp kapasiteye kadar çıkartabiliyoruz. Ön arıtmadan geçen su, azot ve fosfor gideriminin gerçekleştirildiği havalandırma havuzlarından geçiriyoruz. Daha sonra son çöktürme havuzlarında bekletilerek çamurun dipte çökmesi sağlanıyor. Yüzeydeki su berrak olarak deşarj ediliyor. Dipteki çamur da sıvı halden katı hale getirilerek bertarafı gerçekleştiriliyor. Tesisimizde geri kazanım ünitesi de bulunmakta 17 bin metreküp bir günlük kapasitesi var. Burada ikinci işlemler uygulanarak su daha da dezenfekte ediliyor. Bu su sanayi kuruluşlarına kullanılmak üzere satılıyor" dedi.

"Azotu yüzde 100, fosforu yüzde 65 oranında bertaraf etmiş oluyoruz"

Arıtma tesislerin önemine dikkat çeken Gülser Korkmaz, "Bu tesislerimiz olmasaydı günlük olarak gelen atık suyun tamamı hiçbir işlem olmadan denizlere deşarj olacaktı. Azot ve fosfor yükü olduğu gibi denize ulaşacaktı. Dolasıyla oldukça kötü bir durum oluşacaktı. Bu tesisler sayesinde Kocaeli'e günlük 315 ton çamuru bertaraf ediyoruz. Bu kadar çamurun denize gitmesi önleniyor. Bu da denizler için önemli bir işlem. Evlerde oluşan atık sularda doğal olarak deterjanlardan ve benzeri sebeplerden dolayı fosfor içerikli atık su fazla oluyor. Aynı zamanda atık suyun kanalizasyonlarda azot yükü fazla oluyor. 23 atık su tesisin tamamında azot giderimi mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının deşarj limitlerinin altında bir deşarj sağlamaktayız. Kocaeli'deki tesislerde azotu yüzde 100, fosforu yüzde 65 oranında bertaraf etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor
Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor
Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor
Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Son dakika haber! İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
Son dakika haber! İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Tan Taşçı Metin Uca Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara'yı kirletmesi önleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 15:37:45. #1.13#

title