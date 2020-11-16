Bu tekneden kaçak 115 göçmen çıktı
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Bu tekneden kaçak 115 göçmen çıktı

16.11.2020 12:10 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:07

Bu tekneden kaçak 115 göçmen çıktı Tekneleri bozulunca yakayı ele verdiler Karadeniz açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afgan, Suriye ve İran uyruklu 115 kaçak göçmen tekneleri arza yapınca Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığı tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bu tekneden kaçak 115 göçmen çıktı

Tekneleri bozulunca yakayı ele verdiler

SİNOP - Karadeniz açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afgan, Suriye ve İran uyruklu 115 kaçak göçmen tekneleri arza yapınca Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığı tarafından kıskıvrak yakalandı.

Romanya'ya gitmeye çalışan teknedeki kaçak göçmenler, Sinop Limanı'na getirilerek yapılan sağlık kontrollerinin ve üst aramalarına ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'na yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu "Ak Reis" isimli tekne gece saatlerinde arza yapınca Akliman açıklarında avlanmaya çıkan balıkçılar tarafından fark edildi. Balıkçılar durumu Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından Akliman açıklarında teknede yakalanan sığınmacılar, aynı tekneyle Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığına getirildi. Kaçak göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'na yerleştirildi. Buradaki yapılan işlemlerin ardından göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Bu tekneden kaçak 115 göçmen çıktı
Bu tekneden kaçak 115 göçmen çıktı
Bu tekneden kaçak 115 göçmen çıktı
Bu tekneden kaçak 115 göçmen çıktı
Bu tekneden kaçak 115 göçmen çıktı
Bu tekneden kaçak 115 göçmen çıktı
Bu tekneden kaçak 115 göçmen çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

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