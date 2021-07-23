Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
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Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava

Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da genç muhtar, tarlasındaki meyve ve sebzeleri yoldan geçen herkese ücretsiz dağıtıyor.

Bursa'da genç muhtar, tarlasındaki meyve ve sebzeleri yoldan geçen herkese ücretsiz dağıtıyor.

Harmancık ilçesinin İshaklar köyünün muhtarı Emre Oruç, Bursa'nın en genç muhtarı. Genç muhtar köyüne hizmet etmek için var gücüyle çalışıyor. Köyüne çok sayıda hizmet götüren genç muhtar, köyünden gelip geçen vatandaşlara da hizmet vermeye başladı. Köyde bulunan tarlasına çok sayıda meyve ve sebze dikti. Tarlaya diktiği bu meyveleri herkese bedava olarak veriyor. Muhtar, tarlasına, "Burada her şey bedava yazısı" astı. Yoldan geçen misafir ve köylüler tarlaya girerek muhtarın ekip büyüttüğü meyve ve sebzelerden istedikleri kadar yiyebiliyor. Vatandaşlar, meyve ağaçlarından istedikleri gibi meyve kopartıp afiyetle yiyip para ödemeden yollarına devam ediyor.

Bursa'nın en genç muhtarlarından biri olduğunu ifade eden Emre Oruç, "22 yaşında muhtar seçildim. 2,5 yıldır muhtarlık yapıyorum. Köyümüze elimizden geldiğince hizmet yapıyoruz. Köyün olan tarlayı bu yıl ben ektim. Çeşitli meyveler ve sebzeler yetiştirdiğim bu tarlayı herkese ücretsiz olarak açtım. Bu tarlada yetiştirdiğim meyve ve sebzeleri herkes ücretsiz yiyebilir. Yoldan geçen vatandaşlar yazıyı görüp tarlaya girerek ücretsiz meyve ve sebze yiyor. Bize hayır dua etmeleri kafi. Bu hizmet ben muhtar olduğum müddetçe devam edecek" dedi.

Tarlaya girip meyve ve sebze toplayan vatandaşlar, "Buradan geçiyorduk. Bedava yazısını gördük, tarlaya girip meyve ve sebze topladık. Hiç para vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bu hizmeti yapan muhtardan Allan razı olsun" şeklinde konuştu. - BURSA

Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava
Bu tarladaki meyve ve sebzeler herkese bedava

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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