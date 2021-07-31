Bu sıcakta o ocaktan uzak durun!
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Bu sıcakta o ocaktan uzak durun!

Bu sıcakta o ocaktan uzak durun!
Hürriyet - Haberler | Magazin

BESLEYİCİ VE FERAHŞef Sinem Çapraz'dan 'karabuğdaylı soğuk ayran çorbası' NE LAZIM?1 su bardağı haşlanmış karabuğday1 çay bardağı haşlanmış nohut1 çay bardağı haşlanmış kuru fasulye500 gr yoğurt1 çay bardağı soğuk su1/2 demet nane1/2 demet dereotu1 çay kaşığı tuzNASIL YAPARIM?

BESLEYİCİ VE FERAH

Şef Sinem Çapraz'dan 'karabuğdaylı soğuk ayran çorbası'

 

NE LAZIM?

1 su bardağı haşlanmış karabuğday

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı haşlanmış kuru fasulye

500 gr yoğurt

1 çay bardağı soğuk su

1/2 demet nane

1/2 demet dereotu

1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Yoğurdu 1 çay bardağı soğuk suyla çırpın. Haşlanmış karabuğday, nohut ve fasulyeyi ekleyin. Yeşillikleri ince doğrayıp ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırın. Servis yaparken içine buz atın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

BOL MALZEME, BOL LEZZET

Şef Refika Birgül'den 'börülceli Akdenizli salata'

NE LAZIM?

150 gr kuru börülce

1 adet domates

2 köy biberi

4 adet Çengelköy salatalığı

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı sirke

1.5 çay kaşığı tuz

100 gr beyazpeynir

5 dal nane

NASIL YAPARIM?

Küp küp doğradığınız domatesi, halka halka doğradınız köy biberlerini ve küp küp doğradığınız Çengelköy salatalıklarını bir kaba koyun. Haşlanmış börülceleri de salataya ekleyin.

Sosu için, ayrı bir kapta ya da küçük bir kavanozda zeytinyağı, elma sirkesi ve tuzu karıştırıp salatanızın üzerine dökün.

Burada lezzetin anahtarı şu: Börülceler ılık olmalı. Çünkü ılık börülceler diğer malzemelerin ve sosun lezzetinin ortaya çıkmasını sağlayacak, ayrıca kendi içine de sosu güzelce çekmiş olacak.

Son olarak beyazpeyniri elinizle parçalayıp nane yapraklarıyla beraber salataya ekleyin. Arzu ederseniz yeşil soğan ve biraz nar ekşisi de çok yakışır.

ANA ÖĞÜN VEYA EŞLİKÇİ OLABİLİR

Reges a Luxury Collection Çeşme'nin şefi Şamil Akşit'ten 'kabak sıyırma'

 

NE LAZIM?

4 Girit kabağı

1 bağ maydanoz

1 bağ dereotu

1 bağ nane

1/2 nar

1 portakal

1 limon

1 su bardağı kinoa veya bulgur

1/2 çay bardağı zeytinyağı

5 adet ceviz

1 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Kabakları soyacakla çekirdeklerine kadar sıyırın. Derin bir kapta tuzla, fazla ezmeden ovun. Nane, dereotu ve maydanozları yapraklarından bütün şeklinde ayırın. Önceden haşlanmış kinoa veya bulguru ekleyin. Limon ve diğer sebzeleri de ilave edip biraz karıştırın. Yarım çay bardağı zeytinyağı dökerek servis edin. Portakal, nar ve cevizle süsleyip lezzetlendirin.

Kaynak: Hürriyet

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