Bu sene Gaziantep'teki bakkal ve fırınlardaki borçlar ödendi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Gaziantep Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu işbirliğinde hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen Zimem Defteri uygulaması ile bu sene de Gaziantep'teki bakkal ve fırınlardaki borçlar ödendi.

Gaziantep Valiliği tarafından hem Ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması hem de korona virüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntıya girenlere destek verilmesi amacı ile 'Zimem Defteri' projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında merkez Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde başta dar gelirli vatandaşların yer aldığı 81 mahalledeki 400 bakkal ile 120 fırın, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edildi.

Vali Davut Gül, Vefa Sosyal Destek Ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek burada bir açıklama yaptı.

Gül, yaptığı açıklamada, Zimem Defteri uygulamasının bir Osmanlı geleneği olduğunu dile getirerek bu geleneğin Gaziantep'te hayırseverlerin destekleri ile yaşatıldığını söyledi.

Uygulama kapsamında, bakkal ve fırınlardaki vatandaşlara ait veresiye defterinin satın alınarak tüm borçların kapatıldığını dile getiren Vali Gül, "Zimem Defteri geleneği Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, Gaziantep'te de hayırseverlerin katkıları ile yaşatılan bir gelenek. Bugün de Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerimizde toplamda 81 mahallede çalışmamız var. Bu 81 mahallenin nüfusu Şehitkâmil ve Şahinbey'in nüfusunun yaklaşık olarak %60'ına tekabül ediyor. Bir milyon nüfusun üzerindeki bir kitleye hitap ediyor. Hedefimiz seçtiğimiz 400 bakkalın ve 120 tane de pide fırınının veresiye defterlerini satın almak. Bugün saat 09.00 itibari ile çalışmalara başladık.Bakkal ve fırınlarda ödenen borçlara istinaden afiş hazırladık. Bayrama kadar bu afişler burada asılı kalacak" dedi.

Borçları ödenen bakkal ve fırınların özellikle dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallerden seçildiğini belirten Gül, "Mahalleri dezavantajlı mahallelerden, dezavantajlı mahallelerde de daha çok küçük bakkalları seçiyoruz. Bu süreçte hem küçük esnafa destek veriyoruz, hem burada alışveriş yapan hemşerilerimizin borcunu kapatmış oluyoruz hem de bakkalların mahallelerde yaşaması için katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen sene de aynı uygulama ile birçok vatandaşa yardım elinin uzatıldığı proje kapsamında, ziyaret edilen bakkal ve fırınlarda, vatandaşların borçları hesaplanarak borç defteri tutanakla alındı, hayırseverlere verildi. Hayırsever ise bakkala defterde yazan alacağı kadar ödeme yaparak vatandaşların borçlarını kapatmış oldu. Ödeme yapılan bakkalların camlarına ise Gaziantep Valiliği tarafından hazırlanan ve üzerinde "Bu bakkalda vatandaşlara ait olan tüm borçlar, 24.04.2021 tarihi itibari ile Gaziantep Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir" yazılı afiş asıldı.

Projeye ise yaklaşık 5 milyon TL'lik bir bütçe ayrıldığı bildirildi.

Kaynak: Bültenler