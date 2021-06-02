Bu Şehrin Kadınları Rize-Siirt Buluşması Gerçekleşti

Rize Valisi Kemal Çeber, Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği tarafından "Bu şehrin kadınları Rize-Siirt buluşması projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği tarafından "Bu şehrin kadınları Rize-Siirt buluşması projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Rizeli ve Siirtli kadınların bir araya geldiği programa Vali Kemal Çeber'in yanı sıra, eşi Neslihan Ayan Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Hatinoğlu ve Zeki Karaoğlu,, Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Siirt Sosyal Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nurten Temiz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve diğer davetliler katıldı.

Vali Çeber, burada yapmış olduğu konuşmada Türkiye'nin her yerinin güzel olduğunu, Rize ve Siirt'in özel ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, " Bu gün burada Siirt Rize Bu Şehrin Kadınları projesinin buluşmasını yaşıyoruz.

Memleketimizin her tarafı güzel ama Rize ve Siirt'in ayrı bir özelliği var. Burası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan memleketi ve bu şehrin özellikleri ile yetişmiş bir dünya lideri. Siirt ise Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın memleketi.

Pandemi olmasaydı çok daha güzel şeyler yapacaktık. Siirtli misafirlerimiz Rize kültürünü tanıyor. Burayı geziyor ve güzelliklerini görüyor. Bizim arkadaşlarımızda Siirt'e gitiler. Oranın kültürünü tanıdılar. Siirt'in Pervari balı neyse bizim için Ayder ve Anzer balı da odur. Botan Vadisi neyse bizim için de Fırtına ve Çağlayan Vadisi odur. Siirt fındığı neyse bizim için de Rize çayı da odur. Birbirimize benzeyen pek çok ortak noktalarımız bulunmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Vali Çeber, konuşmasının son bölümünde, kadınlarının birlikte daha çok başarılara imza atmaları temennisinde bulunarak her zaman kendilerini destekleyeceklerini ifade etti.

Vali Çeber ve beraberindekiler, çay başta olmak üzere her iki ilin yöresel el sanatlarını ve ürünlerinin olduğu stantlarını gezerek bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre