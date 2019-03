Bu Seçimden Yüz Akıyla Çıkacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "İnşallah AK Parti olarak açık ara birinci çıkarak, bu seçimden yüz akıyla sonuç elde edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saraylara değil, halkın gönlüne taht kurduğunu söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinin Amasya'da AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanacağını kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah 31 Mart'ta açık ara birinci olarak yeniden Amasyalıların güvenini kazanacak, yeniden belediye başkanı olarak Cafer Özdemir hizmetlerini sürdürecek. 23 gün kaldı, gayret edeceğiz, güçlü bir şekilde çalışacağız, ev ev kasaba kasaba köy köy dolaşacağız ve inşallah büyük bir başarı kazanacağız." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin tecrübeli kadrolara sahip güçlü bir parti olduğunu, dünya lideri olan Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

"AK Parti'nin görevi gönülleri fethetmek"

Milletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gönülden sevdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "AK Parti kadrolarının en önemli vazifesi gönüllere taht kurmak, gönülleri fethetmektir. Bu seçim gerçekten önemli bir seçim. Evet görünürde bir belediye başkanlığı seçimi yapıyoruz doğru. Cafer Özdemir'i ve bütün belediye başkanlarımızı inşallah 31 Mart akşamında belediye başkanı olarak seçecek, bu meydanda ve bütün şehirlerimizin, ilçelerimizin meydanında zaferlerimizi kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Bu seçimin, yerel seçim olmanın çok ötesinde bir anlam taşıdığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çünkü Cumhurbaşkanlığı yönetimi sistemine geçtik mi? Geçtik. 24 Haziran'da halkın adamı, milletin adamı, içinizden biri Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin başkanı seçtik mi, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde karar verdik mi, verdik. Şimdi bu seçimde bu yolda, bu istikamette yürüdüğümüzü milletçe bir kere daha ortaya koyacak ve inşallah AK Parti olarak açık ara birinci çıkarak, bu seçimden yüz akıyla sonuç elde edeceğiz."

"Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetiyle darbeyi önledik"

AK Parti karşısında cümle alemin bir araya gelerek, karşıt bir siyaset oluşturmaya çalıştığını dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'Türkiye'nin beka meselesidir' dediğimizde birileri bundan rahatsızlık duyuyor mu, duysunlar. Ama Türkiye'nin gerçekten bir beka meselesi var mı, yok mu? 2013 yılının mayıs ayı Gezi Parkı olayları başladı. Taksim Meydanı'nda duvarlara 'Zulüm 1453'de başladı' yazısını yazacak kadar alçaklaştılar, şerefsizleştiler. Ay yıldızlı bayrağımızı orada yaktılar mı, gördünüz yaktılar. Geçtik arkasından 17-25 Aralık yargı operasyonu adı altında FETÖ'cü polisler ve savcılar eliyle bir operasyon yapmaya kalktılar. Onu da durdurduk. Geçtik arkasında 6-8 Ekim olayları oldu. Kobani olayları. Arkasından 2016 yılının 15 Temmuz'u. Allah'a çok şükür milletin cesareti ve kararlılığıyla milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetiyle darbeyi önledik mi, önledik."

Kurtulmuş, Türkiye'yi parçalamak, ele güne muhtaç hale getirmek ve milletin geleceğini karartmak isteyen güçlerin oyunlarını milletin desteği ve gücüyle aştıklarını belirtti.

Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların hepsi bir beka meselesi mi? Gezi Parkı olayları başarıyla sonuçlansaydı bambaşka bir şey olurdu. 17-25 Aralık aynı şekilde. 15 Temmuz aynı şekilde, bunların bir tanesi bile beka meselesidir. Şunu diyebilirler CHP'liler ve AK Parti karşıtı ittifakın mensupları. 'İyi de siyasetten buna ne?', 'Bunlar olduysa siyasetin ne suçu var' derlerse müsaade edin de suçlarını söyleyelim. Gezi Parkı olaylarında 'Zulüm 1453'de başlamıştır' yazan şerefsizleri, haysiyetsizleri gidip kutlayan, onlarla beraber Gezi Parkı alanlarını dolduran CHP'li milletvekilleri var mıydı? CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, 4 Haziran'da, meclis grup konuşmasında, 'Gezi Parkı eyleminde özgürlük mücadelesi veren genç evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Bunlar, Türkiye'nin geleceğidir' diyor. Ben söylemiyorum, arşivlerden konuşuyorum."

Kurtulmuş, 15 Temmuz'da milletin canı pahasına darbeye karşı koyduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ise "kontrollü darbe" iddiasında bulunduğunu hatırlatarak, "'Darbe yok' diyor. Bakıyorsunuz PKK'nın PYD'nin yanında siyasetçiler var. Bakıyorsunuz FETÖ'nün arkasında yer alan siyasetçiler var. Bu örgütlerin her birisi Türkiye düşmanlığında birleşiyor. Bu örgütlerin her birisi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşiyor. Bu örgütlerin her birisi AK Parti iktidarı karşıtlığında birleşiyor." diye konuştu.

Mitinge, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez, yeniden aday olan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA