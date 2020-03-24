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Koronavirüs, Gamze Uçar, Acıbadem, Adana, Magazin

Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor

Acıbadem Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar koronavirüsten korunmanın 10 etkili yolunu anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

24.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:00
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor

20 saniye, 2 litre, 1.5 metre, 60-90 derece…

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsle ilgili bilim insanlarından tedaviye yönelik umut veren haberler geliyor. Araştırmalar tüm yoğunluğuyla devam etse de, koronavirüse (Covid -19) karşı korunma yöntemlerini uygulamak yaşamsal öneme sahip. Uzmanların her fırsatta dile getirdikleri korunma önerilerinin etkili olmasında, bunların süre ve sıklığına dikkat etmek ise kilit rol üstleniyor! Örneğin; elleri 20 saniye boyunca yıkamak, sosyal ortamda en az 3-4 adım mesafesini korumak gibi! Peki, koronavirüse karşı hangi önlemleri hangi sıklıkta ve ne kadar süre yapmalıyız? Acıbadem Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar koronavirüsten korunmanın 10 etkili yolunu anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Ellerinizi 20 saniye ovarak yıkayın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından birinin el temizliğine dikkat etmek olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: "Ellerinizi sık sık, bol su ve sabunla, en az 20 saniye boyunca ovarak yıkamayı asla ihmal etmeyin. Antiseptik ya da antibakteriyel içeren sabun kullanmanıza gerek yok, normal sabun yeterli gelecektir. Su ve sabunun olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el antiseptiklerinden faydalanın"

Minimum yüzde 60 olsun

"El hijyeninde kullanılan ürünlerin dezenfektan özelliğe sahip olması için minimum yüzde 60 alkol içermeleri gerekiyor" uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar el antiseptiğinin dışında yüzde 80-90 oranında alkol içeren kolonyaların da el hijyeninde etkili olduğunu vurgulayarak, "Ancak bu ürünler ellerinizi su ve sabun temizliğinden daha fazla korumaz. Dolayısıyla ellerinizi sık sık bol sabunlu suyla iyice ovarak yıkamanız çok önemli" diyor.

3 bölgeye temas etmeyin

Koronavirüs öksürük ve hapşırık nedeniyle ortama yayılan damlacıkların solunmasıyla bulaşıyor. Ayrıca solunum parçacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan ağız, burun veya gözlere değdirilmesi de çok riskli. Bu nedenle kirli ellerinizle; göz, burun ve ağzınıza temas etmemeye özen gösterin.

En az 3-4 adım mesafe koyun

Öksürük veya hapşırıkla çevreye yayılan damlacıklar havada 3 saat asılı kalabiliyor. Bu nedenle kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçının, mecbursanız ağız ve burnunuzu kapatın. Selamlaşmak için tokalaşmayın, sarılmayın ve öpüşmeyin. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar ayrıca insanlarla iletişim kurarken en az 3-4 adım (1.5 metre) mesafe uzakta durmayı alışkanlık haline getirmeniz gerektiğine dikkat çekiyor.

Sadece bir kez kullanın

Öksürme ve hapşırma sırasında; ağzınız ile burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendiliniz yoksa dirsek içinden faydalanın.

10'ar dakika havalandırın

Virüsler kapalı ortamlarda daha hızlı yayıldığı için bulunduğunuz ortamı her saat başı 10-15 dakika boyunca havalandırmanız da almanız gereken diğer önemli önlemler arasında yer alıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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