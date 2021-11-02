Bu pazarda "Kadın dayanışması" var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu pazarda "Kadın dayanışması" var

Bültenler - Haberler | Güncel
Bu pazarda

Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Emeği Pazarı'nda yeni stand açan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Lüleburgaz Şubesi'ne "Hoş geldin" kısırı etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç'in de yer aldığı buluşmada kadınlar dayanışma mesajı verdi.

Lüleburgaz'da geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan ve açıldığı günden bu yana kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışının yapıldığı Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Emeği Pazarı'nda kadın dayanışmasına dair güzel görüntüler çıkmaya devam ediyor. Pazarda yer alan kadınlar, aralarına yeni katılan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Lüleburgaz Şubesi'nin yardımsever kadınlarına "Hoş geldin" kısırı düzenledi. Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç'in de yer aldığı kısır etkinliğinde kadınlar dayanışma içinde olmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti

 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

 Bir dönem herkes bu videoyu konuşuyordu! Markete giren ak saçlı adamın Hz. Hızır olduğu söyleniyor

Bir dönem herkes bu videoyu konuşuyordu! Markete giren ak saçlı adamın Hz. Hızır olduğu söyleniyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title