Bu pazarda "Kadın dayanışması" var

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç'in de yer aldığı buluşmada kadınlar dayanışma mesajı verdi.

Lüleburgaz'da geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan ve açıldığı günden bu yana kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışının yapıldığı Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Emeği Pazarı'nda kadın dayanışmasına dair güzel görüntüler çıkmaya devam ediyor. Pazarda yer alan kadınlar, aralarına yeni katılan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Lüleburgaz Şubesi'nin yardımsever kadınlarına "Hoş geldin" kısırı düzenledi. Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç'in de yer aldığı kısır etkinliğinde kadınlar dayanışma içinde olmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

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