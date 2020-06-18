Bu okulda LGS'ye girecek öğrenciler, termal kameralı kabinden geçecek
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Bu okulda LGS'ye girecek öğrenciler, termal kameralı kabinden geçecek

Bu okulda LGS'ye girecek öğrenciler, termal kameralı kabinden geçecek ' Korona alarm sistemli kabin' LGS sınavında 37,3 derece ve üzeri ateşi olanları otomatik dezenfekte edecek Liseli 2 genç, yüksek ateşi olanları tespit eden, dezenfekte işlemi yapan ve ilgili birimlere mesaj gönderen...

18.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:40

Bu okulda LGS'ye girecek öğrenciler, termal kameralı kabinden geçecek

' Korona alarm sistemli kabin' LGS sınavında 37,3 derece ve üzeri ateşi olanları otomatik dezenfekte edecek

Liseli 2 genç, yüksek ateşi olanları tespit eden, dezenfekte işlemi yapan ve ilgili birimlere mesaj gönderen cihaz üretti, Bil Adana Koleji de öğrencilerinin ürününü kendi okulunda kullanma kararı aldı

ADANA - Adana'da bir lisede okuyan 2 öğrenci, hafta sonu düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı öncesinde bir tekniker ile birlikte "Korona alarm sistemli kabin" üretti. Okuldaki LGS sınavında kullanılacak kabin, ateşi 37.3 derecenin üzerindeki kişilerin içeri alınmasını engelleyecek ve o kişileri dezenfekte edip 112 acil servise otomatik mesaj gönderecek.

Kentin Seyhan İlçesi'ne bağlı Öğretmenler Bulvarı üzerinde yer alan Bil Adana Koleji'nde okuyan lise öğrencileri Fikriye Özgür ve Ali Akkaya, korona virüsle mücadele sürecinde yüksek ateşi olanları tespit eden, dezenfekte işlemi yapabilen ve ilgili birimlere mesaj gönderen bir cihaz üretmek istedi. Projeyle ilgili okulun kampüs müdürü Necati Neli'ye ve fizik öğretmenleri Hatice Tekin ile Şükran Toykuyu'ya başvuran 2 genç, öğretmenlerinden aldıkları desteklerle projeyi yapmaya başladı. Teknik destek de almaları gereken gençlere okul yöneticileri katkı sağlayarak Adana Adliyesi'nde memur olarak çalışan ancak teknolojiye ilgi duyup kendince projeler yapan Koray Başsarı'yla bir araya getirdi.

Başsarı'dan da teknik destek alan gençler 1 buçuk aylık bir süreçte kabini tasarladı. Bil Adana Koleji'nin binasına monte edilen cihaz, hafta sonu da tüm Türkiye'de uygulanacak olan LGS sınavında kullanılacak. Yapay zeka sayesinde tünel, 360 derece dönebilen termal kamera ile vücut ısısı 37.3 derecenin üzerindeki kişileri tespit ediyor, dezenfekte işlemi uyguluyor ve 112 acil servise otomatik uyarı mesajı gönderiyor. Ayrıca cihazda farklı kademelerde bulunan dezenfektan bölümleri sayesinde küçük çocuklar da yüz çevreleri zarar görmeden dezenfekte oluyor.

Okulun kurucularından Mehmet Yeşil, "Bize böyle bir teklifle gelen öğrencilerimize destek olduk. Onlara başarılar diliyorum" dedi.

Okul kurucularından olan ve aynı zamanda okulun fizik öğretmenleri olan Hatice Tekin ile Şükran Toykuyu ise öğrencilerine her zaman destek olduklarını, hafta sonu sınava girecek öğrencilerin kendi okullarında güvende olacaklarını belirtti.

"Tünel 0.5 hata payı ile çalışıyor"

Projenin yapım aşamasında öğrencilere destek olan Koray Başsarı da cihaz hakkında bilgiler vererek, "Projemiz aynı anda hem ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin termal kameralı kabinden geçişini sağlayacak. Karşıdan gelen kişinin boyuna göre sistem püskürtme yapmaktadır. Bunun dışında termal kamera özelliği bulunmaktadır ve 0.5 hata payı ile çalışmaktadır. Bu sistem ortamdaki telaşı engellemeye çalışmak içindir. Kabinden geçen kişinin ateşi eğer 37,3 derecenin üzerindeyse içeri girmesi engellenmektedir" diye konuştu.

"Pandemi sürecinde proje geliştirmek istedik"

Projenin fikir sahiplerinden Fikriye Özgür ise, "Pandemi nedeniyle arkadaşımla ben proje geliştirmek istedik. Neler yapabiliriz diye düşünürken öğretmenlerimizden destek istedik. Öğretmenlerimizde bize Koray beyi bize yardımcı olmaları için buldu. Koray beyde bizim fikrimizi geliştirerek tasarlamamıza yardım etti" ifadelerini kullandı.

"Sınava girecek öğrenciler endişelenmesin"

Ali Akkaya da projenin öneminden bahsederek, "Bir buçuk ay boyunca geliştirdik ve tasarladık bu cihazı. Dünya genelindeki virüsten dolayı hafta sonu sınava girecek öğrencilerin endişelenmemesi açısından böyle bir cihaz tasarlamak istedik" şeklinde konuştu.

Bu okulda LGS'ye girecek öğrenciler, termal kameralı kabinden geçecek

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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