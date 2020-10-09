Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu
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Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu

09.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:52

Eskişehir'de yol kontrolü yapan polis memuru hız sınırını aştığı iddia edilen bir motosiklet sürücüsünü, "Sağa çekiyorum" demesine rağmen silah çıkartarak durdurmak istedi. Olay anı motosiklet kaskının kamerasıyla kayıt alındı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Eskişehir'de meydana gelen olayda, iddialara göre Serkan Türk 27 Eylül'de 06 RR 960 plakalı motosikletiyle Çifteler'e doğru giderken hız sınırını aştı. Bu sırada görevli olan polis memuru E.A., Türk'ü silah çekerek durdurdu.

Olay motosiklet kamerası ile kayıt altına alınırken, görüntülerde yolda silahını çekmiş halde duran polis E.A., Türk'ün önünü kesiyor ve motosikleti durdurdu.

POLİS DURAN MOTORA TEKME ATTI

Türk yavaşladığı ve kaçmadığı halde motosikletin ön tekerleğine tekme atan polis E.A., silahını Türk'e doğrultuyor. Sürücü, "Sağa çekiyorum" dedikten sonra polis memuru E.A., motosikletin anahtarını zorla alıyor.

Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu

POLİS MEMURUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Türk, "Ben çekiyorum abi, sıkıntı yok" diyor. İdari para cezası kesilen Türk işkence, nitelikli yağma ve mala zarar verme suçlarından şikayetçi oldu.

Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu
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