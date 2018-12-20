Bu Millet Yeniden Şaha Kalkacak" Konferansı

Edebiyatçı ve Yazar Hayati İnanç, Samsun'da üniversite öğrencilerine "Bu Millet Yeniden Şaha Kalkacak" başlıklı bir konferans verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Temsilciliğince düzenlenen ve İlkadım Belediyesi ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğünün desteklediği "Bu Millet Yeniden Şaha Kalkacak" adlı programda Edebiyatçı ve Yazar Hayati İnanç öğrencilerle bir araya geldi. KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

"Vazifeni yap git"

Programdan önce konuşan KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, programa yoğun ilgi gösterdikleri için öğrencilere teşekkür etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Hayati İnanç, şuurlu gençlik ve tasavvuf edebiyatı üzerine öğrencileri bilgilendirdi ve şiirler okudu. Tasavvuf edebiyatından örnekler veren İnanç, "Bir Allah dostu ömrünün sonlarına doğru fevkalade yoğun bir mesai içerisinde çok çalışıyor ve çok hizmet ediyormuş. Sevenlerinden biri demiş ki 'efendim ömrünüz boyunca hizmet ettiniz. Kendinizi hiç düşünmediniz. Yaşınız bu kadar ilerledi, biraz istirahat etseniz.' Adam da demiş ki, 'yarış atı son düzlükte hız kesmez'. Ömür o kadar kısa zaman o kadar önemli ki, telafisi yok. Hakikaten boşa geçirilecek bir saniye bile yok. Bu dünya böyle bir yer. Renkli cilveli olarak insanın kafasını karıştırıyor. Bir şey var zannediyorsun, halbuki hiçbir şey yok. Vazifeni yap git. Dünyanın üzerinde olacaksın. Onu sevmek zehir. Onun için onu sevmemenin yolunu bulacaksın" dedi.

Programın sonunda ise ezgi dinletisi gerçekleştirildi ve Kasapoğlu, İnanç'a hediye takdiminde bulundu. KYK İl Müdürü Kasapoğlu'nun protokol koltuğu yerine öğrencilerin arasında izlediği programa ayrıca, TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Yahya Çıngıl ve Musa Yüksel ile çok sayıda öğrenci katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA