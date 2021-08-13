Bu markette para değil 'iyilik' geçiyor
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Bu markette para değil 'iyilik' geçiyor

Bu markette para değil 'iyilik' geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 'Sosyal Market', dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 'Sosyal Market', dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesinde kurduğu ve 19 ilçeye hizmet veren Sosyal Market, vatandaşların giyimden gıdaya, temizlikten kırtasiyeye kadar tüm ihtiyacını gideriyor. Markette para değil, iyilik geçiyor. İhtiyaçlarını karşılamak için markete gelen vatandaşlar dilediği ürünleri kendileri seçiyor, sepetlerini ihtiyaçlarına göre dolduruyorlar. Alışveriş sonrası kasaya gelen vatandaşlar ürünleri okutup hiçbir ücret ödemeden alışverişlerini tamamlıyorlar.

A'dan Z'ye her ürün var

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, vatandaşların istedikleri gibi alışveriş yaptıkları için bu projeden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Daire Başkanı Bilkay şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in fikir öncülüğünde Ordu'ya kazandırdığımız marketle dar gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. İhtiyacı sahibi olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşlarımız buradan kolaylıkla dilediği gibi alışverişlerini yapıyorlar. Marketimizde A'dan Z'ye her türlü ürün bulunuyor ve vatandaşlarımız istediklerini alabiliyor. Bu hizmeti ise onlardan hiçbir karşılık beklemeksizin gerçekleştiriyoruz. Kendileri istediği gibi alışveriş yaptıkları için vatandaşlarımız bu projeden oldukça memnun durumdalar. Bu imkanı vatandaşlarımıza sunmamızda bizlere ön ayak olan Başkanımız Hilmi Güler'e sonsuz teşekkür ediyoruz."

Kart 52 ile ücretsiz alışveriş

Kurulan bu marketten yararlanmak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunuyor. Başvuru sonucunda gerekli incelemesi yapılan ve gerçek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara KART 52 kartı veriliyor. Kartın içerisinde vatandaşların muhtaçlık durumuna ve hane sayısına göre puan yüklenerek vatandaşlar, bu markette dilediği gibi alışveriş yapılabiliyor. İhtiyaç sahipleri isterlerse mobil uygulama üzerinden online alışveriş yapma imkanı bulurken Büyükşehir Belediyesi ekiplerince evlerine kadar götürülüyor. - ORDU

Bu markette para değil 'iyilik' geçiyor
Bu markette para değil 'iyilik' geçiyor
Bu markette para değil 'iyilik' geçiyor
Bu markette para değil 'iyilik' geçiyor
Bu markette para değil 'iyilik' geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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