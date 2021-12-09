Bu kütüphanelerin mobilyaları öğrencilerden, dekorasyonu öğretmenlerdenSöke'de açılışı yapılan kütüphaneler öğretmen ve öğrencilerin izlerini taşıyor

AYDIN (İHA) - - Bu kütüphanelerin mobilyaları öğrencilerden, dekorasyonu öğretmenlerden

Söke'de açılışı yapılan kütüphaneler öğretmen ve öğrencilerin izlerini taşıyor

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde iki okulda açılışı yapılan kütüphane salonlarında bulunan mobilya malzemeleri Söke Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından yapılırken, salonlarda bulunan resim ve yazı gibi dekorasyon malzemeleri ise okulların öğretmen ve öğrencileri tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kütüphanesiz okul kalmasın çağrısı ile Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde kampanya başlattı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde il genelinde toplam 195 kütüphane açılacağı belirtilirken, bunların 13'ü Söke'de yer alacak.

Aydın ili genelinde Söke, Efeler ve Nazilli'de bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından mobilya malzemeleri üretilecek olan toplam 195 kütüphanenin, 83'ünün mobilyası Söke Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi tarafından yapılacak.

Söke'de düzenlemesi tamamlanan Atatürk Ortaokulu ile 100. Yıl Atatürk Ortaokulu kütüphanelerinin açılış törenleri gerçekleştirildi. Törenlere İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere Söke Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Mustafa Tuncel ve Mobilya Tasarım Alan Şefi Sezer Çetin, okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney kütüphanelerin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. Kaymakam Güney Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri de ayrıca kutlarken, en kısa süre içinde atölyeleri ziyaret edeceğini dile getirdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yaptığı açıklamada; "Kütüphanelerle ilgili tüm donanımları meslek liselerimiz gece-gündüz, hafta sonu demeden yaptı. 195 okulun dışında 108 okumuza da istedikleri kadar kitaplık desteğinde bulunulacak. Gururluyuz. Kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılıyoruz. İnşallah 10 günlük süre içinde kütüphanelerimizin tüm işlemleri tamamlanacak. Yapılan çalışma ve hizmetlerin hayırlara vesile olmasını, öğrencilerimizin başarılarına katkı sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.