Bu köy oyunları can yakıyor
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Bu köy oyunları can yakıyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yaşam

Bu köy oyunları can yakıyor Sivas'ın Ulaş İlçesi Hacımirza köyünde yaşatılan geleneksel köy oyunları can yaksa da eğlendiriyor.

Bu köy oyunları can yakıyor

Sivas'ın Ulaş İlçesi Hacımirza köyünde yaşatılan geleneksel köy oyunları can yaksa da eğlendiriyor.

SİVAS - Sivas'ın Ulaş İlçesi Hacımirza köyünde yaşatılan geleneksel köy oyunları can yaksa da eğlendiriyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde geleneksel köy oyunlarını yaşatılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş köy oyunlarını canlandıran köylüler canları acısa da eğlenceli vakitler geçiriyor. Vız Vız, kabak, kim vurdu, ortada kim var adlı köy oyunları köylüler tarafından haftanın belirli günlerinde oynanırken gelenek ve göreneklerde bu sayede yaşatılmış oluyor.

İlk defa görenler şaşırıyor

Osman Adıgüzel, İstanbul'dan köyüne geldiğini ve bu oyunları oynayarak zevk aldığını belirterek, "Sosyal aktivite olsun diye bu gibi köy oyunlarımızı oynuyoruz, canımız sıkılmıyor, zamanımız güzel geçiyor. Burada yaşayan çocuklar, gençlerde bizlerle birlikte kaynaşıyor biz burada olmaktan mutluyuz, onlarda bizimle oynamaktan keyif alıyorlar burada güzel bir aile ortamı var, köyde yaşamakta, köyde olmaktan çok mutluyuz. Ben 33 yaşındayım ben kendimi bildim bileli çocukluğumdan aklım yetti yeteli 7-8 yaşından beridir bu oyunları oynuyoruz. 33 yaşındayım 25 senedir bu oyunları oynuyorsam babalarımız, dedelerimiz, atalarımız da zamanını burada bu köyde rençberlik yaparak, çiftlik yaparak zamanlarını geçirdikleri için bu gibi oyunları oynamışlar. Bizde onlardan öğrenerek düğünlerde, kına gecelerinde, boş zamanlarımızda bu gibi oyunları çıkartarak hem keyif alıyoruz, hem eğleniyoruz, hem birbirimizle kaynaşıyoruz. Sosyal aktivite olsun diye zamanımızı burada geçirerek günümüzü gün ediyoruz. Şaşıranlar oluyor hiç bilmeyenler şaşırıyor, çünkü insanlar mesela İstanbul da doğmuş büyümüş hiç bu oyunları görmemişler gördükleri zaman şaşırıyorlar ama bizim gibi Anadolu'nun bağrından kopup memleketi terk edip İstanbul'da yaşayan insanlarda böyle eski oyunları gördükleri zamanda keyif alıyor, çok eğleniyor, mutlu oluyorlar bize de teşekkür ediyorlar bize çocukluğumuzu yaşattınız diye bizde bu oyunları yaşayarak keyif alıyoruz" dedi.

"Bizim özümüz bu"

Köy Muhtarı Ömer Koçak, geleneksel oyunlarını yaşattıklarını belirterek, "Biz bu oyunları babamızdan çocukken gördük onlar oynardı biz zevk alırdık, sonra biz başladık oynamaya zevkte alıyoruz. Şimdi de gençlerimiz oynuyor bizde zevk alıyoruz onlarda zevk alıyor. Vız vız oynadık, kabak oyunu oynadık, kim vurdu oynadık, ortada kim var oynadık bunlar geleneksel oyunlar büyüklerin bizlere öğrettiği oyunlar. Başka oyunlarımızda var tabi her zaman oynuyoruz, bunlar bizim geleneksel oyunlarımız. Bu oyunlar bizlere öz, bizim özümüz bu" dedi.

Bu köy oyunları can yakıyor
Bu köy oyunları can yakıyor
Bu köy oyunları can yakıyor
Bu köy oyunları can yakıyor
Bu köy oyunları can yakıyor
Bu köy oyunları can yakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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