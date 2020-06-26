Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anketlerde ve kamuoyunda sıkça tartışılan Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili olarak, "Gönül ister ki Cumhurbaşkanının da çok üstünde olsunlar, beni mutlu ediyor" dedi.

26.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına olası adaylığı için "Onlar şu anda belediye başkanı. Onların başarılı olması, onların yapılan anketlerde çok üstlerde çıkması, gönül ister ki Cumhurbaşkanının da çok üstünde olsunlar, beni mutlu ediyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, Deutsche Welle Türkçe'nin YouTube kanalındaki canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İÇİN 2023'TE FARKLI GÖREVLER OLUR MU?

Yapılan popülerlik araştırmalarında Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıktığı belirtilerek, "Bu kadar popüler olmaları sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Tam tersine." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, bu iki isim 2023'te daha farklı bir göreve aday olma ihtimaline yönelik soru üzerine, "Bunu düşünmek kadar yanlış bir şey yok. Onlar şu anda belediye başkanı. Onların başarılı olması, onların yapılan anketlerde çok üstlerde çıkması, gönül ister ki Cumhurbaşkanının da çok üstünde olsunlar, beni mutlu ediyor. Çünkü verdiğimiz mücadelenin artılarını görüyoruz. Aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Bu konu çok konuşuldu, ilk kez Kılıçdaroğlu'na soruldu: Yavaş-İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?

"CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞARILI"

Belediye başkanlarının başarılarını görmenin kendisini son derece mutlu ettiğini tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Onun dışında belediye başkanlarımız ileride çok daha iyi yere gelirler. Gelsinler tabii. Bütün başarılar elbette ki ödüllendirilmeli ama şu anda ben bütün belediye başkanlarımın kendi bulundukları kente yoğunlaşmalarını, orada var olan sorunları çözmelerini, çok ciddi sorunlar var, azalan kaynakları en verimli şekilde kullanarak bu sorunları çözmeyi kafalarına koysunlar, bu çerçevede çalışsınlar. Şu anda yoğunlaşacakları tek şey var; Ekrem Bey İstanbul'a, Mansur Bey Ankara'ya, diğer belediye başkanlarımız bulundukları alanlarda kentlere yoğunlaşsınlar... İstanbul'un ve Ankara'nın kendine göre özelliği var. Ankara, Cumhuriyet'in başkentidir. Cumhuriyet'e yakışır bir başkent olmak zorundadır. Biliyorsunuz burada önceki belediye başkanıyla ilgili olarak Ankara'nın parsel parsel nasıl satıldığı ifade edilmişti, şimdi Mansur Bey Ankara'yı toparlıyor. Ankara'yı aynı zamanda bir kültür başkenti yapacak. İstanbul da aynı şekilde..."

İstanbul'da CHP'nin seçimi kazanmanın yıl dönümünde CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanması hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, İstanbul'da elde edilen başarıda parti örgütünün rolünün büyük önem kazandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Haber
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor
Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş...
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının...
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Yılmaz Vural Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 16:10:16. #1.14#
title