Lüleburgaz'da özel bir okul tarafından başlatılan "Bu Kış Beni Sen Giydir" projesi devam ediyor.



Öğrenciler daha önceden irtibata geçtikleri Balıkesir'in Sındırgı Yüreğil Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini ziyaret etti.





Ziyaret öncesi belirlenen 104 öğrenci için giyim hediyeleri hazırlayan öğrenciler, ziyarette bu hediyeleri kardeş okullarındaki öğrencilere verdi.



Hediyelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Daha sonra ise Yüreğil Ortaokulu, okul yönetimi, öğretmenleri ve veliler hazırlanan kahvaltıda misafir öğrencileri ağırladı.





Keyifli dakikaların yaşandığı etkinlik sonunda ise kardeş okul öğretmenlerinin hazırladığı sürpriz Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.