Bu kırtasiye 21 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu kırtasiye 21 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Haberler | Yerel

Bu kırtasiye 21 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor Bu da 'Askıda Kırtasiye' kampanyası Afyonkarahisar'da 42 yıldır kırtasiye sektöründe hizmet veren bir işletme, yaklaşık 21 yıldır sürdürdüğü 'Askında Kırtasiye' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor.

Bu kırtasiye 21 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor

Bu da 'Askıda Kırtasiye' kampanyası

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 42 yıldır kırtasiye sektöründe hizmet veren bir işletme, yaklaşık 21 yıldır sürdürdüğü 'Askında Kırtasiye' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor.

Dumlupınar Caddesi'nde hizmet veren kırtasiye düzenlediği kampanyayla ile bugüne kadar yüzlerce gencin öğrencinin yüzünü güldürdü. Maddi durumu iyi olan vatandaşlardan sağlanan destek ile ihtiyaç sahibi ailelerin arasında köprü vazifesi gören kırtasiye yetkilileri, maddi durumu kötü olan ailelerin yanında olarak örnek bir kampanyayı yürütüyor.

Kırtasiye Sahibi Mehmet Emin Yıldırım, askıda kırtasiye kampanyasını 21 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Yıldırım şöyle konuştu:

"2000 yılında başlatmış olduğumuz bir kampanyamız var. Bu kampanyada maddi durumu uygun olan arkadaşlarımızın oluşturduğu fon ile özellikle okulların açılma döneminde alış veriş yapmaya gelip ihtiyaçlarını yapmakta zorlanan vatandaşlarımıza kısmi destekler sağlıyoruz. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Eğitimleri aksamasın, ihtiyaçları giderilsin düşüncesiyle oluşan bu fondan takviye sağlıyoruz. Bu yıl ödeme yapan arkadaşlarımız var. Yapılan yardımlardan istifade eden kardeşlerimiz de var. Biz ihtiyaçlarını giderdiğimiz vatandaşların kendileri açısından problem teşkil etmemesi amacıyla kendilerine bu fondan faydalandıklarını hissettirmeden yardım etmeye gayret ediyoruz. Amacımız zor durumda olan vatandaşlara bir nebzede olsun yardımcı olmak."

Öte yandan Yıldırım, kampanyanın yıl boyunca devam ettiğini söyledi.

Bu kırtasiye 21 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor

Bu kırtasiye 21 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor

Bu kırtasiye 21 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor

Bu kırtasiye 21 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Muharrem İnce Namaz Vakitleri Süleyman Soylu Ali İhsan Su
Magazin Müge Anlı Bensu Soral
Spor Halis Özkahya Mesut Özil Arda Turan Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Ali İhsan Su Recep Tayyip Erdoğan Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu kırtasiye 21 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:26:37. #1.12#