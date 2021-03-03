Bu kıraathaneye gelenler önce şok oluyor, sonra kahkahayı basıyor

Bu kıraathaneye gelenler önce şok oluyor, sonra kahkahayı basıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 47 yıldır kıraathane işleten Ferudun Türkmen, yaptığı şakalarla adından söz ettiriyor. Pandemi nedeniyle 3,5 ay sonra yeniden açılmanın mutluluğunu yaşayan Türkmen, çay dökülme şakasına devam etti. Türkmen, daha önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a da şaka yapmıştı.

İBursa İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde babasından devraldığı kıraathaneyi 47 yıldır işleten Ferudun Türkmen, kıraathanesine ilk kez gelen müşterilerine yaptığı şakalarla ve işverene verdiği ayrı ortamla herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bazı kişiler yakınlarını ve arkadaşlarını kıraathaneye getirerek, burada kendilerine şaka yapılmasını sağlıyor.

Kıraathane sahibi Ferudun Türkmen, "Pandemi nedeniyle bizler 3,5 aydır hizmet vermiyorduk. Alınan kararlar sonrası tekrar hizmetimize başladık. Müşterilerimizi 101 gün içeresinde gerçekten özledik. İlk gün gelen müşterilerimize çorap hediye ettik. Onlarda bizleri unutmamışlar. Bizlerde şakalarımızı devam ettirmeye gayret ediyoruz. Yeni gelenler şakamızı görünce memnun oluyorlar. Gelen müşterilerimize 'büyük mü yoksa küçük mü kahve istersiniz' diye soruyorum. Küçük isteyenlere mini bir fincan, büyük isteyenlere ise büyük bir fincan kahve varmış gibi götürüyorum. Onlar da bir anda şaşırıp kalıyorlar. Sonra gerçeği öğrenince gülümsüyorlar. Özellik müşterilerimiz eşlerini getirip burada onlara şaka yaptırıyor bizlerde o anları çekiyoruz. Sonradan televizyondan izletiyoruz güzel bir anı oluyor. Hatta bazen şaka yaptıklarımız bile tekrar çay götürürken şakamıza kanıyorlar. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle kapalıydık tekrar açıldık. Gelen müşterilerimiz maskesiz gelmiyor. Bizler de temizlik sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat ediyoruz. Müşterilerimizde çok özlemiş gelenler 4-5 bardaktan aşağı çay içmiyor" dedi.

Kıraathane gelen müşteriler ise burayı çok sevdiklerini uzun bir aradan sonra tekrar açılmasından dolayı memnun oldukları ifade ettiler. Özellikle gelen misafirler arkadaşlarını buraya getirerek şaka yaptırdıklarını ve güzel anılar biriktirdiklerini kaydetti. Şaka yapılan binlerce kişinin videoları burada izinleri alınarak arşivleniyor. Çay şakasına siyasetçiden, spor camiasına kadar bir çok ünlü kişide nasibini aldığını görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS