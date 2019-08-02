Bu kasabada dilenci olmak için izin belgesi almak şart: Kayıt ücreti 145 TL

İsveç'te başkent Stockholm'un batısındaki Eskilstuna, ülkede dilencilere kayıt ücreti getiren ilk kasaba oldu. Artık sokaklarda insanlardan para istemek için dilenciler lisans almak ve bunun için kayıt ücreti ödemek zorunda. İzin belgesi için dilencilerin 250 SEK (yaklaşık 145 TL) ödemeleri ve bir kimlik belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Yerel siyasetçiler bu uygulamanın amacının dilenciliği daha zor hale getirmek ve yetkililer için yardıma muhtaç kişileri daha kolay tespit etmek olduğunu savundu. Euronews.com'da Görüntüle