Bu illerde yaşayanlar dikkat! Cumartesi günü öğlene kadar hava kirliliği riskli seviyede olacak

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Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son günlerde gündeme gelen hava kirliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Maskelerin çıkmaması gerektiğini belirten Şen, cumartesi öğlene kadar Sakarya, Eskişehir, Kütahya, Konya, Edirne, Balıkesir, İstanbul ve Ankara'nın kirlilik açısından riskli olduğunu belirtti.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı bir programda hava kirliliğiyle ilgili önemli uyarılarda bulunarak riskli olan illeri saydı.

RİSKLİ OLAN İLLER

Önümüzdeki Cumartesi öğlene kadar riskli olan bölgelerin olduğunu belirten Şen, riskli illeri Sakarya, Eskişehir, Kütahya, Konya, Edirne, Balıkesir, İstanbul ve Ankara olarak sıralayarak şu sözlere yer verdi:

"Enverziyon şiddeti fazla burada ortaya çıkan kirleticiler havada kalacak. Bu nedenden vatandaşların dikkat etmesi lazım. Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Sakarya, Eskişehir bu bölgelerde yüksek basınç daha etkili olacak hava kararlı olacak. Bunun için de buradan çıkan kirleticilerde konsantrasyon artacak."

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamasından satır başları:

"HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENİ KARARLI ATMOSFER"

"Hava kirliliğinde en önemli faktör meteorolojik durumdur. Bu nedenler meteorolojik durumu iyi incelememiz lazım. Bunda da en önemli şey enverziyon tabakasıdır. Atmosferin kararlılığını bizim için ortaya koyar. Sıcaklığın yerden yükselirken azalır, azalmayıp da yerden yükseldiği itibaren artarsa bu enverziyon durumudur. Bu tabaka kararlı bir atmosferdir. Kararlı bir atmosferde kirleticiler dağılmaz, uzaklaşmaz ve dolaysıyla miktarı artar ve hava kirliliği meydana gelir.

TÜRKİYE'DE YÜKSEK BASINÇ ETKİLİ OLACAK

Buradan baktığımız zaman bu tahmin de önemli. Meteorolji Genel Müdürlüğü de bu tahminleri yapıyor. Enverziyon yüksek basıncın olduğu zamanlarda olur biz iki gün yüksek basıncın etkisine giriyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yüksek basıncın etkisini göreceğiz.

"MASKELERİ ÇIKARMAYALIM"

Bu Kovid'ten dolayı maske takıyoruz. Aman bugünlerde maskeyi çıkarmayalım. Bu açıdan iyi, ama Kovid'i atlatırız. Sonra normal şartlara geliriz. İşte o zaman bu tahmini yaparsak şayet bazı günlerde o zaman halkta tabi ki maskeyle dışarı çıkacak. Çin'de, Hindistan'da maskesiz dışarı Kovid'in olmadığı günlerde bile dışarı çıkmıyorlar. Biz de bundan sonra buna biraz daha dikkat ederek bu tahminleri yapmaya çalışacağız."

ENVERZİYON NEDİR?

Dikey olan yükselen havanın sıcaklığı her 100 metrede 0,65 derece azalır(normal lapse-rate).Eğer sıcaklık yükseklikle azalmıyor artıyorsa bu duruma (negatif lapse rate) enverziyon denir. Enverziyon genellikle kış mevsiminde, büyük şehirlerde çok belirgin olarak görülür ve hava kirliliğine neden olur. Özellikle kış mevsiminde, yüksek basıncın hakim olduğu sakin gecelerde yeryüzü radyasyon kaybı nedeniyle havadan daha çabuk soğur ve yere yakın seviyelerde soğuk, yerin biraz üstünde ise sıcak hava bulunur. Bu durumda yerdeki soğuk hava hapsolur ve yükselemez, ne zaman yer sıcaklığı ısınarak yukarı seviyelerden yüksek hale gelir o zaman oluşan radyasyon sisi ve enverziyon ortadan kalkar."