Bu ilçedeki kurs kızları bir araya topladı
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Bu ilçedeki kurs kızları bir araya topladı

Bu ilçedeki kurs kızları bir araya topladı Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam: "Kızlarımız kursta çok mesafe aldı" Kursun öğretmeni Cansu Birinci: "Sarıcakaya'da bulunan tüm gençlerimiz katılabiliyor" Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, ilçede açılan boyama kursuyla genç kızları bir...

05.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:33

Bu ilçedeki kurs kızları bir araya topladı

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam:

"Kızlarımız kursta çok mesafe aldı"

Kursun öğretmeni Cansu Birinci:

"Sarıcakaya'da bulunan tüm gençlerimiz katılabiliyor"

ESKİŞEHİR - Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, ilçede açılan boyama kursuyla genç kızları bir araya getirdiklerini belirterek, "'Bizim hiç gencimiz yok' diyorduk ama bizim çok gencimiz varmış. Birbirimizden haberimiz yokmuş" dedi.

Sarıcakaya ilçesinde yaz tatilinde evlerinde oturan gençlere yönelik açılan 'Seramik Biçimlendirme' kursu adı altında bir çok hobi dalında çalışma başlatıldı. Gençler kursta ahşap boyama ile ilçenin adının yazdığı sandık ve bankları boyayarak, gelir elde etmeye başladılar. Başlatılan kurs sayesinde ilçede ki genç kızlar bir araya gelirken, meslek de öğrenmiş oluyorlar.

"Kızlarımız kursta çok mesafe aldı"

Başlatılan kurs hakkında konuşan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, boş bir binayı değerlendirerek, gençlere kurs açtıklarını belirtti. Kurs ile birlikte ilçede bulunan gençleri bir araya getirdiklerini ifade eden Çam, "'Bizim hiç gencimiz yok' diyorduk ama bizim çok gencimiz varmış. Birbirimizden haberimiz yokmuş. Şu anda yaklaşık 15 kızımız burada bir araya geldiler. Bir etkinlik yapalım istedik. Hocamızı ayarladık. Halk Eğitim Merkezi'mizden bir kurs açtık. Şu anda boyama üzerine bir etkinlik yapıyorlar. Kişisel becerileri gelişsin, birbirlerinin farkında olsunlar istedik. Belki ticari bir şey çıkartamayız ama bir şey yapılsın istedik. Kızlarımız çok mesafe aldılar. Şu anda boyama ile işe başladılar. Biz onların yaptıklarını sağa sola götürüyoruz, hediye ediyoruz. 'Bunu bizim ilçemizin kızları yapıyor' diyoruz. İlçemize değer katmak istiyoruz. Kızlarımız sağ olsunlar bu konuda adım attılar. İnşallah daha iyi olacak" diye konuştu.

Kurslarla ilgili konuşan öğretmen Cansu Birinci ise "Kursumuz açılalı bir hafta oluyor. Seramik Biçimlendirme Kursu adı altında birçok hobi dalında çalışmalar yapıyoruz. Sarıcakaya ilçesinin gençleri katılabiliyor. İlerleyen zamanlarda seramik de yapacağız çocuklarla" dedi.

Gençlik projelerine imza atıldığını belirten Öğrenci Hatice Ada, kurs ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Burada gençlik projelerine imza atmaya çalışıyoruz. Hem kendimiz hem Sarıcakaya için yararlı projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Sürdürülebilir bir proje olsun istiyoruz. Şu anda ahşaplarımızı boyuyoruz. Boyadığımız ahşapları pazarda sergileyeceğiz. Hem hocamızdan motifleri işlemeyi öğreniyoruz hem de makrome üzerine çalışıyoruz. Yakın zamanda seramik konusunda da bir şeyler yapacağız."

Bu ilçedeki kurs kızları bir araya topladı

Kaynak: İHA

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