Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?
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Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?

11.12.2020 21:14 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:25

Ünlü şarkıcı Hadise, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladı. İkilinin ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor.

Daha önce Reynmen'in "Ela" şarkısında cesur kıyafetiyle dans eden Hadise, çok konuşulmuştu. Hadise'nin uzun süre gündemde kalan o videosunu Reynmen'in çektiği iddiası kulislerde dolanıyordu. İkilinin birlikte Taksim'deki bir otelde kaldıkları da iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Reynmen ve Hadise sessizliğini korumuştu. Aradan aylar geçtikten sonra Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlamış ve bu sırada Hadise'nin Reynmen'in şarkısında dans ettiği videoyu Instagram hesabından kaldırması dikkat çekmişti. Hadise'nin çok sayıda beğeni alan bu videoyu Kaan Yıldırım istemediği için kaldırdığı konusu gündeme gelmişti.

REYNMEN'İN ETKİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Ünlü popçunun Kaan Yıldırım'dan ayrılmasında Reynmen'in etkili olduğu düşünülüyor. Ancak taraflardan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?

2020 yılının sürpriz aşıkları Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber gelmişti. Aşk dolu pozlarıyla herkesi kendine hayran bırakan çift, ilişkilerini noktalamıştı.

Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?

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Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu
Haber Yorumları (2)
BEHLÜL: Eeeeeeee yeter gına geldik bıktık bundan
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KİBARCA: Dogrudur....bunlar hep macera pesinde.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 22:32:09. #1.14#
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