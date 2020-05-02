Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
02.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:26

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin otomatik cenaze yıkama makinesi sipariş ettiğini ve kullanmaya başladığını iddia etti. İddiaya göre söz konusu makine sonrası gassallara gerek kalmayacak, makine el değmeden tam otomatik olarak yıkama işlemini gerçekleştirecek.

Koronavirüs salgını Türkiye'nin en önemli sağlık sorunu haline gelirken, virüsün bulaşma ihtimaline karşın cenazelerin nasıl yıkanacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin (KBB) 'otomatik cenaze makinesi' sipariş ettiğini iddia etti.

Çölaşan'a göre bu makine tamamen insansız olarak cenazenin yıkama işlemini gerçekleştiriyor ve gassallara (Ölü yıkayıcıları) gerek kalmıyor.

Çölaşan'ın bugünkü yazısında yer alan iddiada ilgili bölüm şu şekilde:

"Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir firmaya sipariş edilmiş ve üretimine başlanmış.

Bu makine devreye girince artık (gassallara) ölü yıkayıcı görevlilere gerek kalmayacakmış.

Mekanizma aynen şöyle:

Aracınızı benzinlikte yıkamaya götürdünüz, yıkama bölümüne sokuyorsunuz.

Fıskiyeler çalışıyor, bir güzel yıkıyor.

İsterseniz, ek bir ödeme yaparsanız suyun içine deterjan da katılıyor.

Sonra kurutma aşaması başlıyor…

Cenaze yıkama makinesi de aynen öyle…

Bu icattan sonra gassallara gerek kalmayacak! Konya Belediyesi'nden cenaze yıkama makinesi

"EL DEĞMEDEN TAM OTOMATİK"

Yaşamını yitiren kimsenin naaşını tomografi benzeri bir aletin içine sokuyorlar.

Sıcak suyu falan önceden ayarlanıyor.

Dışarıdan düğmeye basıyorlar, fıskiyeler çalışıyor.

El değmeden tam otomatik…

Naaş sabunlu sularla yıkanıyor, sonra durulanıyor, yine elektronik ortamda (tomografi cihazından çıkmak gibi) görevliler tarafından dışarıya çekilip kurulanıyor ve son aşama olarak kefenleniyor.

Bu makine ile cenaze yıkama olayının dinimizin kurallarına uygun olup olmadığını ben bilemiyorum.

Sistem şimdilik Konya'da bir hastaneye kurulmuş ve öncesinde Diyanet'in onayı alınmış. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bizim yaptırdığımız bu makine öteki illere de örnek olsun" demiş."

KBB'DEN YANIT YOK

Çölaşan'ın iddiası kamuoyunda yankı uyandırırken, Konya Büyükşehir Belediyesi'nden iddiayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi

Güncel Manşet

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