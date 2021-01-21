Bu hafta sonu yasak var mı? Yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu marketler, eczaneler açık m?

Covis-19 vaka sayısında yaşanan düşüş vatandaşlar tarafından kısıtlamaların ne zaman kalkacağı sorusunu akıllara getirdi. Bu hafta sonu yasak var mı? Yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu marketler, eczaneler açık m?

Koronavirüsün yayılma hızının düşürülmesi sebebiyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu hafta sonu yasak var mı? Yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu marketler, eczaneler açık m?

BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Bu hafta sonu da 22 Ocak Cuma günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 25 Ocak Pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz sürecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Vaka sayılarında düşü yaşanması sonucu vatandaşlar, Bu hafta sonu yasak var mı? Yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? gibi sorular sormaya başladı. Yasaklar kalkmadı. Sokağa çıkma yasakları devem edecek. Mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

HAFTA SONU MARKETLER, ECZANELER AÇIK MI?

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Eczaneler ise, resmi tatil ve Pazar günleri nöbetçi eczane sistemi uygulanmaktadır. İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün