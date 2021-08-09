Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta yağmur olacak mı? 15 günlük hava durumu!
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Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta yağmur olacak mı? 15 günlük hava durumu!

Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta yağmur olacak mı? 15 günlük hava durumu!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Sıcaklıklar mevsim normallerinde devam ederken yağış olacak mı? Bu hafta sonu nerelerde yağış olacak? Bu hafta sonu Antalya'da yağmur olacak mı? Korgon hava durumu! Çamlıyayla hava durumu! Cide hava durumu! Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta yağmur olacak mı? 15 günlük hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu!

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BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kilis, Elazığ ve Muş çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Adana, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun ve Ordu ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuzey çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 35

Antalya: Parçalı bulutlu 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından daha önce açıklanan hava sıcaklıkları İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Sıcaklık rekorunun kırıldığı Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 39 dereye ulaştı. Türkiye günlerden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ederken, yangının söndüğü noktalardan gelen iyi haberler de biraz olsun yüreklere su serpti. Ancak yangın devam eden noktalarda mücadele devam ediyor. Ormanlara girişin yasaklandığı İstanbul'da da daha önce beklenen hava sıcaklıkları, şehirde etkili olmaya başladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Günlerdir kavurucu sıcakların yaşandığı İstanbul'da çarşamba günü yağışlar etkili olacak
Günlerdir kavurucu sıcakların yaşandığı İstanbul'da çarşamba günü yağışlar etkili olacak
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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