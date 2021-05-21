Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu
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Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu

Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Uğur Özdil, sıcaktan bunalan 4 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızının havuz isteğini Karadeniz usulü yöntemle çözdü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Uğur Özdil, sıcaktan bunalan 4 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızının havuz isteğini Karadeniz usulü yöntemle çözdü.

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede yükseldi. Pandemi nedeniyle denize ve havuza giremeyen vatandaşlar da çareyi alternatif yollara başvurmakta buldu. Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi'nde yaşayan Uğur Özdil de, havuza girmek isteyen 4 yaşındaki oğlu Berat ve 8 yaşlındaki kızı Betül'ün isteğini farklı bir şekilde karşıladı.

Patpat kasasını havuza çevirdi

Bölgede, patpat olarak bilinen tarım aracının kasasını naylondan branda ile kapatan ve içerisini su ile dolduran Uğur Özdil, serinlemek isteyen oğlunun isteğini böyle karşıladı. Çocuğun, babasını yaptığı havuzda serinlemesi ile renkli görüntülere sahne oldu. Baba Uğur Özdil, bugün Mayıs 7'si olduğunu ve böyle bir yöntem ile çocuklarını serinletmeye çalıştığını ifade etti. - ORDU

Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu
Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu
Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu
Bu da Karadeniz usulü yüzme havuzu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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