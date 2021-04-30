Bu da izin kuyruğu
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Bu da izin kuyruğu

İhlas Haber Ajansı / SERCAN ÜLGEN - Haberler | Güncel

Bu da izin kuyruğu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 19 günlük kısıtlama için izin belgesi almak isteyenler kaymakamlığa koşarken, bina önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bu da izin kuyruğu

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 19 günlük kısıtlama için izin belgesi almak isteyenler kaymakamlığa koşarken, bina önünde uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirlerarası seyahate zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında perşembe akşamından itibaren geçerli 19 günlük 'Tam kapanma' nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti.

İzin belgesi almak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği belirtilirken genelgedeki hususlara ilişkin belgesi bulunanların e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na iletmeleri istendi.

Bu da izin kuyruğu
Bu da izin kuyruğu
Bu da izin kuyruğu
Bu da izin kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN ÜLGEN

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