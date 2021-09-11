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Bu da çılgın davulcu: Havada, karada ve denizin altında davul çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bu da çılgın davulcu: Havada, karada ve denizin altında davul çaldı

Havada ve karada davul çalan Tekirdağlı Asma Davul Virtüözü Ahmet Çelik, şimdi de denizin dibinde balıkların arasında davul çaldı.

Havada ve karada davul çalan Tekirdağlı Asma Davul Virtüözü Ahmet Çelik, şimdi de denizin dibinde balıkların arasında davul çaldı. Çılgın davulcunun su altında davul çalarken ki anları renkli görüntülere sahne oldu.

Yıllardır Tekirdağ'da düğünlerde ve özel gecelerde davul çalan Tekirdağlı Asma Davul Virtüözü Ahmet Çelik, davuluyla ilklere imza atıyor. Daha önce 2 bin metrede paraşütle havalanarak davul çalan Tekirdağlı Asma Davul Virtüözü Ahmet Çelik, yeni bir çılgın çalışmaya daha imza atmak için davulu ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize daldı. Denizin en dibine dalan Çelik, suyun altında davulunu çalmaya başladı. Balıklar arasında davul çalan Çılgın Davul Virtüözü Çelik'in o anları renkli görüntülere sahne oldu.

Çelik yaptığı açıklamada, "Kendi mesleğimde ilkleri başarmayı çok seviyorum. Davul ile ilk defa dalış yaptım. Çok zoru ama zoru başardım" dedi. - TEKİRDAĞ

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