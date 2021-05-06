Bu da Anneler Günü dolandırıcılığı: WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yanıyor

Siber dolandırıcıların yeni hedefi ortaya çıktı. Dolandırıcılar, bu kez de Anneler Günü'nü kullanarak vatandaşların cebindeki paraya göz dikti. Siber dolandırıcılar, internet üzerinden hediye için alışveriş yapan vatandaşlara "Anneler günü çekilişi" şeklinde tuzak linki göndermeye başladı. Uzmanlar, yaklaşan Anneler Günü öncesi tuzağa düşülmemesi için bilgilendirmede bulundu.

Vatandaşların cebindeki parayı haksız yoldan almak isteyen dolandırıcıların yeni hedefinde "Anneler Günü" var. Siber dolandırıcılar, 9 Mayıs Anneler Günü'nde annelerini sevindirmek isteyen vatandaşları hedef alarak, hesaplarındaki parayı ele geçirmeye çalışıyor.

Dolandırıcılar tarafından gönderilen linklere tıklanması durumunda GSM operatörü üzerinden aylık abonelik ücreti bile çekilebildiği öğrenildi.

Uzmanlar,tam kapanmayla birlikte dolandırıcıların artan internet alışverişlerini fırsat bildikleri ve yeni yöntemlerini devreye soktukları belirtiyor.

SÖZDE ÇEKİLİŞ LİNKİ GÖNDERİYORLAR

Siber dolandırıcılar, "Anneler Günü" için dünyaca ünlü firmaların fotoğraf ve isimlerini kullanarak sözde çekiliş linki gönderiyor. Linke tıklandığınızda çekilişe katılma şartı olarak bu çekilişin WhatsApp üzerinden paylaşılması talep ediliyor. Mesaj kişi listesinden birinden geldiği için de siber dolandırıcılar "Fishing" yani "Oltalama" olarak tabir edilen dolandırıcılık türünü rahatlıkla uygulamaya koyabiliyor.

TELEFON FATURALARINA YANSITILIYOR

Vatandaşın gelen linke tıklamasının ardından bilgileri isteyen dolandırıcılar, "Ayakkabı kazandınız, hediyeyi almak için bilgilerinizi giriniz" şeklindeki alandan aldıkları bilgilerle aylık abonelik yaparak, GSM faturasına ücret yansıtıyor. Dolandırılan vatandaşlar da aradaki farkı görene kadar ücreti ödemeye devam ediyor.

"EVET DEMEMEYE DİKKAT EDİN"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, her şeyin onay verdikten sonra başladığını belirterek, "Sadece kimlik bilgileri değil, banka kartı, kredi kartı bilgileri değil, aynı zamanda kişisel bilgilerimiz çalınıyor. Onay kodu geldikten sonra telefonunuza birkaç tane mesaj geliyor. 'Katılmak istiyor musunuz?' 'Evet' diyorsunuz, her 'Evet' dediğinizde sizden belli bir oranda cep telefonu faturanıza yansıyan bir ücret kesiliyor. 200 lira, 300 lira katıldığınız oran bağlamında sizden bu para çekiliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı