Bu camide cuma hutbesi işaret dili ile okunuyor
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Bu camide cuma hutbesi işaret dili ile okunuyor

19.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:44

Nevşehir'deki Fişekçi Camii'nde cuma hutbeleri işitme engellilerinin de hutbeden faydalanabilmesi amacıyla işaret dili ile okunmaya başlandı.

Nevşehir'deki Fişekçi Camii'nde cuma hutbeleri işitme engellilerinin de hutbeden faydalanabilmesi amacıyla işaret dili ile okunmaya başlandı.

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından engelli koordinatörü olarak atanan Fişekçi Camii İmam Hatibi Vedat Çiğdem, 3 arkadaşı ile birlikte katıldığı işaret dili eğitimi sonrasında cuma hutbelerini işaret dili ile engelli vatandaşların da anlamalarını sağladı. Çiğdem, "2019 yılında İl Müftülüğümüz tarafından engelli koordinatörü olarak görevlendirildim. Bunun üzerine sahaya indik. Sahada Diyanetimizden, İl Müftülüğümüzden engelli kardeşlerimizin beklediği, istediği yönde bir çalışma yaptık. Sahada gördük ki özellikle işitme engelli kardeşlerimiz camilerde yapılan hutbeleri ve camilerde yapılan bazı nasihatleri anlayamadıklarını bizlere ilettiler. Bizde bunun üzerine bir çalışma başlattık. İlimizden üç kişi işitme engelli lisanını, yani işaret dilinin kursunu aldık. Şu an bir kardeşimiz bu kursu bitirdi ve camimizde hemen işitme engellilere yönelik işaret diliyle hutbenin çevirisine başladık. Böylelikle işitme engelli vatandaşlarımızın dinlerini daha iyi öğrenmelerini veya camide yapılan hizmetleri daha iyi anlayabilmeleri için vesile olmaya çalıştık" dedi.

"VATANDAŞLARIN TEPKİSİ ÇOK İYİ OLDU"

Fişekçi Camii İmam Hatibi Vedat Çiğdem, işareti dili eşliğinde verilen cuma hutbesi sonrasında vatandaşların da buna tepkisinin çok iyi olduğunu söyledi. Çiğdem, "Vatandaşlarımızın tepkisi çok iyi oldu ve çok iyi karşıladılar. İlimizde böyle bir hizmetin açıklığını biliyorduk. Gerçekten işitme engelli kardeşlerimiz daha çok sevindiler. ve bunu biz daha çok genişleterek yaygınlaştıracağız" şeklinde konuştu.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Bu camide cuma hutbesi işaret dili ile okunuyor
Bu camide cuma hutbesi işaret dili ile okunuyor
Bu camide cuma hutbesi işaret dili ile okunuyor
Bu camide cuma hutbesi işaret dili ile okunuyor
Bu camide cuma hutbesi işaret dili ile okunuyor
Bu camide cuma hutbesi işaret dili ile okunuyor
Bu camide cuma hutbesi işaret dili ile okunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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