Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Tokat'ta kot farkı nedeni ile bir cephesi 2 katlı, diğer cephesi 3 katlı olan binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Gemiyi andıran bölümünde pencere bulunmayan ilginç yapı önünde fotoğraf çekilenler sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 katlı ev farklı mimari yapısıyla görenleri hayrete düşüyor.

Niksar ilçesi Cedit Mahallesinde iki sokağın kesiştiği yolun durumuna göre inşa edilen bina gemiye benzetiliyor. Kot farkı nedeni ile bir cephesi 2 katlı, diğer cephesi 3 katlı olan bina üçgen şeklini andıran bir plana sahip. Yaklaşık 40 yıllık olduğu tahmin edilen binanın dar olan bölümü banyo ve tuvalet olarak kullanılıyor.

FOTOĞRAF ÇEKİLENLER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Evin ön tarafa göre daha geniş olan diğer bölümlerinde ise salon, yatak odası ve misafir odası yer alıyor. Vatandaşların adres vermede ve buluşma noktası olarak işini kolaylaştıran ev ilginç görüntüsüyle dikkati üzerine topluyor. Gemiyi andıran bölümünde pencere bulunmayan ilginç yapı önünde fotoğraf çekilenler sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

Oğlu ile birlikte yaşadığı evi fiyatının uygun olması nedeniyle 6 yıl önce satın aldığını belirten 70 yaşındaki Necmettin Kaşut, ilginç mimarisi nedeniyle evin gemiye benzetildiğini kaydetti. Mahalle sakinlerinden Nadir Özgen, yaklaşık 40 yıllık binanın görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğin söyledi.

"BU EVİN EŞİ BENZERİ YOK"

Mahalle sakinlerinden Kadir Kanat ise binanın mahallenin adeta bir simgesi olduğunu ifade ederek, "Yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Fotoğraf çekinip sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Binayı yolun durumuna göre bu şekilde yaptıklarını tahmin ediyorum. Adeta gemiye benzetilmiş. Bizde arkadaşlarımızla buluşurken 'geminin orada buluşalım' diyoruz. Bu evin eşi benzeri yok" dedi.

Kaynak: İHA