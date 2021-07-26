Bu bahçedeki ekili dikili her şey helal

Kütahya'nın Ahiler köyünde oturan emekli bir vatandaş, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri bütün vatandaşlara ücretsiz olarak ikram ediyor.

Kütahya'nın Ahiler köyünde oturan emekli bir vatandaş, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri bütün vatandaşlara ücretsiz olarak ikram ediyor.

6 çocuk ve 18 torun sahibi 71 yaşındaki Ali Emir, çalıştığı iş yerinden emekli olduktan sonra, yol kenarındaki 3 dönümlük arazisini bahçe haline getirdi. Emir, daha sonra kendi imkanlarıyla bahçeye cami, çeşme ve dinlenme yeri yaptırdı. Araziye ektiği sebze ve meyveleri yoldan geçenlere ücretsiz olarak ikram eden Ali Emir, bu davranışıyla vatandaşların gönlünde taht kurdu.

Ali Emir, "Bu bahçede ekili-dikili her şey senindir ve helaldir" yazısı astırdı.

Emir, "Bahçemin yanındaki yoldan her gün onlarca araç geçiyor. Bahçeme kendi imkanlarıyla mevsimine göre sebze ekiyorum. Bu sebzeleri ve ağaçtaki meyveleri insanlara ücretsiz olarak ikram ediyorum. Bir çok vatandaş, bahçeden topladığı sebze ve meyveler için ücret vermek istiyor. Ben de almıyorum. Bahçemin girişine astığım yazıyı göstererek sadece 'Allah razı olsun' demelerinin yeterli olacağını söylüyorum. Bazı insanlar bu durumu çok şaşırıyor. Benim emekli maaşım var, o geçimime yetiyor. Tam 7 yıldır bu böyle devam ediyor. İnşallah son nefesime kadar da bunu devam ettireceğim" diye konuştu.

Emir, bahçesinde ıspanak, soğan, fasulye, marul, domates, biber, çilek, vişne, elma, erik, armut ve kayısı gibi ürünlerin bulunduğu sözlerine ekledi.

Ali Emir'in bahçesinden sebze ve meyve toplayan vatandaşlar, "İhtiyacımız olan sebze ve meyveleri buradan topladık. Örnek davranışı sebebiyle Ali amcamıza teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun" dediler.

Emir'in bahçesindeki cami, çeşme ve dinlenme yeri ile ekili olan sebze ve meyveler, İHA tarafından havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı