Bu Aşk Burada Biter şiiri - Ataol Behramoğlu Bu Aşk Burada Biter şiiri
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BU AŞK BURADA BİTER
Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver
Bu aşk burda biter iyi günler sevgilim
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider
Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan
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Ataol Behramoğlu
Kaynak: Antoloji.com -Ataol Behramoğlu Bu Aşk Burada Biter şiiri