Bu Aşk Burada Biter şiiri - Ataol Behramoğlu Bu Aşk Burada Biter şiiri
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Bu Aşk Burada Biter şiiri - Ataol Behramoğlu Bu Aşk Burada Biter şiiri

Bu Aşk Burada Biter şiiri - Ataol Behramoğlu Bu Aşk Burada Biter şiiri
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Ataol Behramoğlu'in Bu Aşk Burada Biter şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Bu Aşk Burada Biter şiiri Ataol Behramoğlu tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Bu Aşk Burada Biter şiiri Ataol Behramoğlu Bu Aşk Burada Biter şiiri

Bu Aşk Burada Biter şiiri Ataol Behramoğlu'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Bu Aşk Burada Biter" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Ataol Behramoğlu Bu Aşk Burada Biter şiiri

BU AŞK BURADA BİTER

Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim

Yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver

Bu aşk burda biter iyi günler sevgilim

Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider

Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan

..........

..........

Ataol Behramoğlu

Kaynak: Antoloji.com -Ataol Behramoğlu Bu Aşk Burada Biter şiiri

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