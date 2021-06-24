Bu Aşk Burada Biter şiiri - Ataol Behramoğlu Bu Aşk Burada Biter şiiri

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BU AŞK BURADA BİTER

Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim

Yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver

Bu aşk burda biter iyi günler sevgilim

Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider

Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan

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Ataol Behramoğlu

Kaynak: Antoloji.com -Ataol Behramoğlu Bu Aşk Burada Biter şiiri