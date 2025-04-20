Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan Pazar TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi!
20 Nisan 2025 Pazar günü, televizyon başında keyifli vakit geçirmek isteyenler "bu akşam hangi diziler var?" sorusunun yanıtını merak ediyor. TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 gibi kanalların yayın akışında birçok dizi ve program izleyicileri bekliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var ve saat kaçta başlıyor?
"Bu akşam hangi diziler var?" sorusunu soranlar için güncel yayın akışı listesi belli oldu. Akşam saatlerinde ekrana gelecek diziler, hem yeni bölümleri hem de tekrar bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar sunacak. Özellikle popüler yapımlar, geniş bir izleyici kitlesini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Televizyon keyfini kaçırmak istemeyenler için hazırladığımız detaylı liste ile "bu akşam hangi diziler var?" sorusunun tüm yanıtlarını öğrenebilirsiniz. İşte 20 Nisan 2025 Pazar akşamı TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.50 Beni Böyle Sev
08.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yaşam Başka Yerde
13.30 TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Kortej Yürüyüşü
15.00 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04.00 Beni Böyle Sev
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Eşref Rüya
23:00 İnci Taneleri
01:45 Yargı
04:00 5N1K
04:30 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Sustalı Ceylan
15:30 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Can Borcu
03:00 Bir Gece Masalı
05:50 Hercai
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:30 Siyah Kalp
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 İşte Benim Stilim
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11.15 EKONOMI ARASI
11.20 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SÖYLEMESI
13.00 KIZIL GONCALAR
15.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
16.30 HUDUTSUZ SEVDA
19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU
20.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
22.45 KIZIL GONCALAR
01.30 ŞAHANE HAYATIM
03.45 SON YAZ
06.00 KEFARET