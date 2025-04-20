Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan Pazar TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi!

"Bu akşam hangi diziler var?" sorusunu soranlar için güncel yayın akışı listesi belli oldu. Akşam saatlerinde ekrana gelecek diziler, hem yeni bölümleri hem de tekrar bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar sunacak. Özellikle popüler yapımlar, geniş bir izleyici kitlesini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Televizyon keyfini kaçırmak istemeyenler için hazırladığımız detaylı liste ile "bu akşam hangi diziler var?" sorusunun tüm yanıtlarını öğrenebilirsiniz. İşte 20 Nisan 2025 Pazar akşamı TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.50 Beni Böyle Sev

08.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yaşam Başka Yerde

13.30 TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Kortej Yürüyüşü

15.00 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

01.30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04.00 Beni Böyle Sev

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Eşref Rüya

23:00 İnci Taneleri

01:45 Yargı

04:00 5N1K

04:30 Poyraz Karayel

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Sustalı Ceylan

15:30 Can Borcu

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

00:20 Can Borcu

03:00 Bir Gece Masalı

05:50 Hercai

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam

14:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:30 Siyah Kalp

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 İşte Benim Stilim

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 EKONOMI ARASI

11.20 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SÖYLEMESI

13.00 KIZIL GONCALAR

15.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

16.30 HUDUTSUZ SEVDA

19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU

20.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

22.45 KIZIL GONCALAR

01.30 ŞAHANE HAYATIM

03.45 SON YAZ

06.00 KEFARET