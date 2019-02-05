BTP'nin Yerel Seçimlerde Yarışacak Belediye Başkan Adayları Açıklandı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. 2014 yerel seçimlerde yüzde 0,2 oranında oy alan parti, 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek olan adaylarının bir kısmını tanıttı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş

İşte açıklanan BTP adaylarının listesi:



BTP İzmir Büyükşehir: Mehmet Dinç

BTP Gaziantep Belediye Başkan Aday Listesi:

Büyükşehir: Mahmut Özdemir

Şahitkamil: Adil Türköz

Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğiyt

Nizip: Ejder Karaduman

Karkamış: Lütfü Elmas

Oğuzeli: Ömer Ökeli

Araban: İsmail Zahteroğullları

Yavuzeli: İsmail Vaysal

İslahiye: Mustafa Kamil Eksen

Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar

BTP Şanlıurfa Belediye Başkan Aday Listesi:

Büyükşehir: Rahime Karakeçili

Eyyübiye: Aylagül Tandoğan

Haliliye: Ahmet Akkuş

Karaköprü: Bekir Sedef

Siverek: Mehmet: Karakeçili

Akçakale: Gülay Gözoğlu

Suruç: Meral Güven

Birecik: Abit Görür

Ceylanpınar: Ali Polat

Harran: Malik Etik

Bozova: Mehmet Kayıkçı

Hilvan: Sevim Yağmur

Halfeti: Nurgül Polat

Viranşehir: Hıdır Altundal

BTP Kilis Belediye Başkan Aday Listesi:

Merkez: Mustafa Şener

Elbeyli: Fayat Günoğlu

Musabeyli: Halil Tilki

Polateli: Muhuddin Kaya

BTP Mardin Belediye Başkan Aday Listesi:

Artuklu (Merkez): Ahmet Zeki Türköz

Derik: Seydi Ahmet Karaca

Dargeçit: Can Akın

Kızıltepe: A. Kadir Kurt

Mazıdağı: Nurettin Balcı

Midyat: Duran Gürkan

Nusaybin: Adem Karadağ

Ömerli: Bünyamin Karaduman

Savur: Yunus Düşen

Yeşilli: Tamer Boztepe

BTP Şırnak Belediye Başkan Aday Listesi:

Merkez: Faysal Göktaş

Beytülşebap: Yusuf Kutlu

Cizre: Zuhal Özkar

Güçlükonak: Mehmet Ramazan Kebapçılar

İdil: Zehra Elmacı

Silopi: Ökkeş Uygur

Uludere: Yusuf Kanlı

BTP Hakkari Belediye Başkan Aday Listesi:

Merkez: Mehmet Ekşi

Çukurova: Zehra Yenici

Şemdilli: Abdulgani Akdağ

Yüksekova: Abdullah Elmacı

BTP Van Belediye Başkan Aday Listesi:

Merkez: Muzafer Yağmur

Edremit: Nadir Aykaç

Tuşba: Kadir Demirci

İpekyol: Mehmet Kirişçi

Bahçesaray: Ahmet Rasgeldi

Başkale: Abdurrahman Tandoğan

Çaldıran: Hamza Kayıkçı

Çatak: Cemile Yağmur

Erciş: Muzaffer Kılınç

Gevaş: Abdurrahman Kazık

Muradiye: Mehmet Ali Yenici

Özalp: Zekeriya Bülent Bulut

Gürpınar: Abidin Dokuzluoğlu

Saray: Alaiddin Yıldırım

BTP Batman Belediye Başkan Aday Listesi:

Merkez: Mehmet Şükrü Elbay

Beşiri: Vakıf Serkan Yatalakoğlu

Gercüş: Mustafa Öfkeli

Hasankeyf: Aydın Çalı

Kozluk: M. İzzettin Kepekçi

Sason: İbrahim Halil Boztepe

BTP Kocaeli Belediye Başkan Aday listesi:

Büyükşehir: Metin Yılmazlar

İzmit: Cahit Barutçu

Başiskele: Şaban Örçen

Körfez: Recep Şahin

Kartepe: Ali Osman Çakar

Gölcük: Ümit Aybar

Dilovası: Dursun Aksu

Gebze: Hasan Dağkuş

Karamürsel: Semih Üstüner