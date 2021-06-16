BTK Başkanı Karagözoğlu: "BTK sektörde tüketicilerin taleplerine sistematik olarak kulak veriyor"

- BTK Başkanı Karagözoğlu: "BTK sektörde tüketicilerin taleplerine sistematik olarak kulak veriyor" "BTK olarak düzenleme ve denetleme noktasında pek çok adım attık" Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye'de elektronik haberleşme sektörü...

- BTK Başkanı Karagözoğlu: "BTK sektörde tüketicilerin taleplerine sistematik olarak kulak veriyor"

"BTK olarak düzenleme ve denetleme noktasında pek çok adım attık"

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye'de elektronik haberleşme sektörü açısından tüketicilerin talep ve şikayetlerini düzenleme yaparken, esaslı unsurlar olarak aldıklarını belirterek, "BTK sektörde tüketicilerin taleplerine sistematik olarak kulak vermiş ve tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerini düzenleme sürecine dahil etmiştir" dedi.

BTK Binasında, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri Derneği Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı katıldı. BTK Başkanı Karagözoğlu burada yaptığı konuşmasında, dünyada artık ürünlerin, cihazların birbirine bağlı olduğu bir dönemin içinde olunduğunu aktararak, "Tüketici talepleriyle birlikte mobil iletişimde kullanılan cihaz sayısındaki artış, teknolojik çeşitlilik ve bununla birlikte dijital dönüşüm daha hızlı iletişim ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Her zaman her yerde bağlantılı olma ihtiyacı güçlü mobil teknolojileri öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

BTK bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Cihaz Kayıt Sistemi kayıtlarına göre 2020 yılında 22 milyonu aşkın elektronik kimlik bilgisine haiz cihaz kaydedildiğini hatırlatan Karagözoğlu, "Kaydedilen cihazlar büyük oranda ithalat yolu ile ülkemize girmiş olmakla birlikte ülkemizde imal edilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı da yıldan yıla artıyor. Bir önceki yıl ülkemizde imal edilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı yaklaşık 900 bin seviyelerindeyken, 2020 yılı sonunda bu sayı 1,1 milyonu aşmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Yerli imalat bağlamında BTK'nın bugüne kadar 100'e yakın firmaya imalatçı takip kodu verildiğine işaret eden Karagözoğlu, "Takip kodları verilen firmalardan aktif olanlarının 6 tanesi mobil cihaz imalatı yapıyor. Aksam parçalara uygulanan ithalat izni ve firmalara uygulanan ilave teşvikler gibi hayati dokunuşlarla yerli imalatın arttığını görüyoruz. Ayrıca, uluslararası cihaz üreticilerin ülkemizde yerli üretime yönelmiş olduğunu görmek ekonomiye katkı, istihdama olanak sağlaması ve ülkemizdeki Ar-Ge ve yerlilik oranlarına katkı sağlaması bakımından son derece sevindiricidir" açıklamasında bulundu.

"BTK olarak düzenleme ve denetleme noktasında pek çok adım attık"

Bilgi ve iletişim sektöründe tüketicilerin talep tarafındaki eylemlerinin döngüsel ekonominin aktif tarafını oluşturduklarına dikkati çeken BTK Başkanı Karagözoğlu, "BTK olarak düzenleme ve denetleme noktasında tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sunulan hizmetlerden adil şeffaf ve ayrımcı olmayan şekilde yararlanmalarını teminen pek çok adım attık, atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BTK sektörde tüketicilerin taleplerine sistematik olarak kulak veriyor"

İçinde bulunduğumuz zamanda pek çok ülkenin odağında veriye dayalı düzenleme yapmanın (data driven regulation) bulunduğunun altını çizen Karagözoğlu şunları söyledi:

"Bu kapsamda, özellikle Avrupa Birliği düzenleyici kurumlarında en çok konuşulan konular arasında tüketicilerin talep ve şikayetlerinin düzenleme yapılırken 'veri' olarak ele alınması. Aslında ülkemizde elektronik haberleşme sektörü açısından biz tüketicilerin talep ve şikayetlerini düzenleme yaparken esaslı unsurlar olarak hep aldık. Bir başka ifade ile BTK sektörde tüketicilerin taleplerine sistematik olarak kulak vermiş ve tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerini düzenleme sürecine dahil etmiştir. BTK bünyesinde bulunan Tüketici Şikayet Sistemi ile vatandaşların şikayet ve taleplerini alıyor, yoğunlaşan şikayet konularında gerekli düzenlemeleri yapıyoruz."

Konuşmanın ardından MOBİSAD Başkanı Turnacı BTK Başkanı Karagözoğlu'na, MOBİSAD Genel Kurulu'na katılımında dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik