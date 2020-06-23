BTB Başkanı Matlı: "Bursamıza geçmiş olsun"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BTB Başkanı Matlı: "Bursamıza geçmiş olsun"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa'nın Kestel ilçesi başta olmak üzere Orhangazi ve İznik ilçelerinde yaşanan sel felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BTB Başkanı Matlı:
23.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:52

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa'nın Kestel ilçesi başta olmak üzere Orhangazi ve İznik ilçelerinde yaşanan sel felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Matlı, sel felaketi sonrası oluşan mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi için Bursa Ticaret Borsası olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi başta olmak üzere Narlıdere, Kayacık ve Aksu mahalleleri ile Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz ile Bayırköy mahalleleri ve İznik ilçesinde de 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde yaşanan sağanak yağış sonrası meydana gelen sele kapılıp kaybolan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Yaşanan afette 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek; tarım alanları, konut ve iş yerlerinin bölgede ciddi oranda etkilendiğini aktaran Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı "Sel, Bursa'mızın Kestel, Orhangazi, Yenişehir, İznik ve Gürsu ilçelerinde ciddi hasara yol açtı. Özellikle yağış ve dolunun yoğun olarak yaşandığı Kestel ilçemizin Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde taşan sular, araç ve tarım alanlarına ciddi hasar verdi. Ayrıca Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı işyerlerinin de selden etkilendiğini biliyoruz. Şu anda 5 ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. Ancak tarım alanlarında, konut ve iş yerlerinde meydana gelen hasarların tespiti için ilgili bakanlıklarımıza bağlı il müdürlüklerimiz tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kızılay'ın koordinasyonunda, bölgedeki vatandaşlarımıza hijyen ve yaşamsal ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına da devam ediliyor" dedi.

İmkanlar Seferber Edilmiş Durumda

Tarım alanlarında meydana gelen hasarın tespiti konusunda, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 28 ekip, 52 kişiyle hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Matlı, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından oluşturulmuş 12 ekip ile 24 kişi de selden etkilenen vatandaşlarımızla görüşüyor, aileleri ziyaret ediyor. Devletimiz bilfiil İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin koordinatörlüğünde yaraları sarmaya çalışarak, afetzedelerin zararlarının ortadan kaldırılabilmesi ve bir an önce hayatlarının normalleştirebilmesi için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Oluşan mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi, acımızı bir nebze de olsa hafifletecektir. Biz de Bursa Ticaret Borsası olarak, elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Haber
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Ozan Açıktan Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: BTB Başkanı Matlı: "Bursamıza geçmiş olsun" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 10:52:42. #1.14#
title