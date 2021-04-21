BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 yeni bölüm açılıyor
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BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 yeni bölüm açılıyor

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 yeni bölüm açılıyor
Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde "Dil ve Konuşma Terapisi" ile "Ergoterapi" bölümlerinin kurulduğu bildirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde "Dil ve Konuşma Terapisi" ile "Ergoterapi" bölümlerinin kurulduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de sayılı üniversitede bulunan 2 bölümle beraber üniversitenin eksiksiz bir sağlık üniversitesi olma yolunda önemli bir adım attığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yeni açılan 2 bölümün üniversiteye ve kente hayırlı olmasını diledi.

Beydemir, "Ülkemizde sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan her kademedeki nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ergoterapi Bölümü

Fiziksel, duysal, kognitif, mental, gelişimsel veya duygusal problemi olan tüm yaş grubundaki kişiler ile toplumdan dışlanmış dezavantajlı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak amacıyla sağlık meslek elemanı yetiştiren bir disiplindir. Ergoterapi, engelli çocukların okula ve sosyal ortamlara katılmalarını sağlamak, yaralanma sonrası kişilerin becerilerini tekrar kazanmalarına yardımcı olmak ve fiziksel-bilişsel değişiklikler yaşayan bireylere destek sağlamak gibi çok geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi, bu süreçlerde karşılaşılan bozukluklarının önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunda rolü olan dil ve konuşma terapistleri yetiştiren bir disiplindir. Bölümden mezun olan terapistler, ilgili uzman doktorun teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olmadan; disleksi, aleksi, agnozi, apraksi, hipernazalite, hiponazalite, spesifik okuma ve heceleme bozuklukları, hızlı konuşma ve kekemelik gibi rahatsızlıklarda terapi ve rehabilitasyon yapabilirler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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