BŞEÜ, Lokman Hekim Üniversitesi heyetini ağırladı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve beraberindeki heyet Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret ettiler.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve beraberindeki heyet Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret ettiler.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in karşıladığı Rektör Gümüşel'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Yıldırımkaya, Genel Sekreter Prof. Dr. İsmet Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Doğanay ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Güven eşlik ettiler.

Heyete, BŞEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rıza Dündar'ın 'Tıp Fakültesi Kurulum Süreçleri ve Üniversitemizde Yapılan Çalışmalar' konulu sunumu ile başlayan görüşmelerde iki üniversite arasında daha önce yapılmış olan iş birliği anlaşmaları değerlendirilirken gelecek dönemlerde müşterek yapılabilecek çalışmalar da ele alındı. Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleşen toplantılarda iki üniversite arasında mevcut iş birliklerinin güçlenerek devam etmesi ve karşılıklı tecrübe aktarımı konularında istişareler yapıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından iki üniversite heyeti Tıp Fakültesi Morfoloji Binası olarak kullanılacak H blokta incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Şeyh Edebali Türbesi ziyaretinin ardından üniversitemizden ayrılan konuklarına ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini sundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı