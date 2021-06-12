BŞEÜ, Lokman Hekim Üniversitesi heyetini ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BŞEÜ, Lokman Hekim Üniversitesi heyetini ağırladı

BŞEÜ, Lokman Hekim Üniversitesi heyetini ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve beraberindeki heyet Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret ettiler.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve beraberindeki heyet Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret ettiler.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in karşıladığı Rektör Gümüşel'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Yıldırımkaya, Genel Sekreter Prof. Dr. İsmet Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Doğanay ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Güven eşlik ettiler.

Heyete, BŞEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rıza Dündar'ın 'Tıp Fakültesi Kurulum Süreçleri ve Üniversitemizde Yapılan Çalışmalar' konulu sunumu ile başlayan görüşmelerde iki üniversite arasında daha önce yapılmış olan iş birliği anlaşmaları değerlendirilirken gelecek dönemlerde müşterek yapılabilecek çalışmalar da ele alındı. Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleşen toplantılarda iki üniversite arasında mevcut iş birliklerinin güçlenerek devam etmesi ve karşılıklı tecrübe aktarımı konularında istişareler yapıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından iki üniversite heyeti Tıp Fakültesi Morfoloji Binası olarak kullanılacak H blokta incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Şeyh Edebali Türbesi ziyaretinin ardından üniversitemizden ayrılan konuklarına ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini sundu. - BİLECİK

BŞEÜ, Lokman Hekim Üniversitesi heyetini ağırladı
BŞEÜ, Lokman Hekim Üniversitesi heyetini ağırladı
BŞEÜ, Lokman Hekim Üniversitesi heyetini ağırladı
BŞEÜ, Lokman Hekim Üniversitesi heyetini ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Bülent Turan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Atilla Taş Sarp Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BŞEÜ, Lokman Hekim Üniversitesi heyetini ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 11:18:13. #1.14#

title