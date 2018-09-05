Bruno Catalano'nun Heykelleri Görenler Tarafından Büyük İlgi Görüyor

Bruno Catalano, vücudunun bir bölümünü eksik olarak biçimlendirdiği heykellerle, gelip geçenlerin dikkatini çekmeyi amaçladı. Heykeller, yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalan insanların içlerinde oluşan boşluğu anlatıyor. Ünlü sanatçının Fransa, İngiltere,ü Almanya, Çin ve Belçika gibi ülkelerde birçok eseri bulunuyor.

MARSİLYA'DA SERGİLENDİ

1960 yılında Güney Fransa'da doğan Bruno Catalano'nun yarattığı akımın ismi 'Les Voyageurs' (Gezginler). Sanatçının bu çalışmaları 2013 senesinde Avrupa Kültür Başkenti seçilen Marsilya'da sergilendi. Gelip geçenlerin dikkatini çekmek isteyen sanatçının amacına ulaştığı söyleniyor.

"DÜNYANIN BİR İNSANI DEĞİL DÜNYADA BİR İNSAN"

Kendi çalışmalırını anlatan Catalano, "Hayat yolunda hepimiz birer yolcuyuz, kimimiz iş kimimiz ise kendimizi aramak uğruna yola koyuluyoruz. Heykellerim de bir sebepten yola çıkmış, bir dünyanın insanı değil de dünyada bir insan olan ve çıkılması kaçınılmaz yolculuklara koyulmuş kişiler… Ayakları üzerinde duran ve evleri valizleri olan özgür ruhlar. Eğer yüzlerine bakarsanız hepsinde ortak bir şey görürsünüz, gurur. Yola çıkmış olmanın ve yol alıyor olmanın haklı gururu ile başı dik yürüyen insanlar hepsi. En önemlisi de kendilerini gerçekleştirmeye çalışan, her an kendilerini tamamlayan 'eksik' insanlar…" ifadelerini kullandı.