Brunei: Şeriat Hükümlerinin Uygulanması Caydırma ve Önleme Amaçlı

Bruei Dışişleri Bakanlığı, özellikle eşcinsel ilişki ve zinaya taşlanarak öldürülme (recm) cezası getirilmesine gösterilen uluslararası tepkinin ardından, şeriat hükümlerini uygulamanın ceza vermekten çok, önleyici bir tutum olduğunu açıkladı.

Bakanlık, bu vakalarda ceza verilmesi için çok yüksek bir kanıt eşiği olacağını ve cezalandırmaya nadiren gidileceğini savundu.

Açıklama, Birleşmiş Milletler'in cezaları "zalimce ve insanlık dışı" diye tanımlamasının ardından geldi.

Brunei Sultanlığı Dışişleri Bakanı Erywan Yusof BM'nin eleştirilerine yolladığı yanıtta, "Şeriat hukukunun cezadan çok önlemeye odaklandığını söyledi ve "Amacı cezalandırmaktan çok, eğitmek, caydırmak, rehabilite etmek ve terbiye vermektir" dedi.

Açıklamada ayrıca, şeriatın cinsel yönelim veya inanç temelinde ayrım yapmadığı ve buna eşcinsel ilişkilerin de dahi olduğu belirtilirken, "Zina ve homoseksüelliğin yasaklanması, neslin devamı ve Müslüman bireylerin, özellikle de kadınların mukkaddesliğinin korunması içindir" denildi.



Açıklamada, uzuv kesilmesi ve recm cezalarının belirli suçlara verileceği ve "yüksek ahlak ve takvaya sahip" en az iki erkeğin ifade vermesi gerektiği vurgulandı.

Bu erkeklerde "çok yüksek ahlaki standardartlar aranacağı" ve "bu çağda böylelelirin bulmanın aşırı derecede zor olduğu" kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da dün konuştuğu Brunei Dışişleri Bakanı'nın Seriat hukukuna göre kovuşturma yapma ve hüküm vermenin uygulamada mümkün olmadığını söylediğini aktarmıştı. Yanıt verilen BM açıklamasında ne vardı? Brunei Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, BM'nin ülkede 3 Nisan'dan itibaren şeriat hükümlerinin ikinci aşamasının uygulanmaya başlanmasına eleştirilerine kaşı bir tepkiydi.

Hapis ve para cezalarını öngören Şeriat hukukunun ilk aşaması 2014'te uygulanmaya başlamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, 1 Nisan'da Cenevre'deki Brunei Misyonuna gönderdiği mektupta, yeni yasaların uygulanmasının, Brunei'nin 2006'da onayladığı 1848 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ihlal ettiğin uyarısında bulunmuştu.

Brunei buna karşın, yeni yasaların uygulanmasına geçti ve normal hukuk uygulamalarının yanı sıra, Şeriat hükümlerini de aşama aşama devreye soktu. Şeriat hükümlerinde ne tür cezalar var? Yeni yasalara göre bireyler, itiraf etmeleri ya da tanık olması durumunda hüküm giyiyor.

Tecavüz, zina, fiili livata, soygun, Muhammed Peygamber'e hakaret ya da karalama suçlarına verilen maksimum ceza idam.

Lezbiyen cinsel ilişkiye ise 40 kırbaç ve/veya 10 yıl hapis cezası veriliyor. Hırsızlık için öngörülen en büyük ceza ise uzvun kesilmesi.

Şeriat uygulaması kararı Güney Asya'daki petrol zengini küçük ülkeyi küresel eleştirilerin odağı haline getirmiş ve uluslararası alanda eleştirilere yol açmıştı.

George Clooney ve Elton John'un da aralarında bulunduğu ünlüler, Brunei Yatırım Kurumu'nun sahibi olduğu Dorchester Oteller Grubu'nun boykot edilmesi çağrısı yapmıştı.