Son dakika haber... Brüksel'deki Türk büyükelçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Son dakika haber... Brüksel'deki Türk büyükelçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin Brüksel'deki büyükelçileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğraflara oy verdi.

Türkiye'nin Brüksel'deki büyükelçileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğraflara oy verdi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, AA'nın oylamasında sunulan fotoğrafları inceledi.

Büyükelçi Ulusoy, "haber" kategorisinde Marmaris'teki yangını gösteren "Ciğerlerimiz yandı", "yaşam" kategorisinde "Dolunayın güzelliği", "spor" kategorisinde de "Kadınlar için daldı" adlı fotoğrafları seçti.

Gelecek nesiller için çevrenin korunmasına büyük önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Ulusoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı herkesin aşı yaptırmasının önemine dikkati çekti.

Büyükelçi Bozay ise tercihini "haber" kategorisinde "Yangından kaçış", "yaşam" kategorisinde "Dolunayın güzelliği", "spor" kategorisinde de "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarından yana kullandı.

Bozay, oylamadaki fotoğrafların her birinin çok güçlü olduğunu, aralarında tercih yapmanın zor olduğunu dile getirdi.

Son dakika haber... Brüksel'deki Türk büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son dakika haber... Brüksel'deki Türk büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son dakika haber... Brüksel'deki Türk büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Son dakika haber... Brüksel'deki Türk büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri

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