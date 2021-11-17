Brudet nedir? Masterchef Hırvatistan yemeği! Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet malzemeleri Balkan yemekleri

Brudet nedir? Masterchef Hırvatistan yemeği! Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet malzemeleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam Balkan mutfağı var!

BRUDET MALZEMELERİ

900 gr karışık balık ve deniz ürünleri (Beyaz sert balık, yavru tarak, istiridye, karides, midye, kalamar)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kutu (800 gr) doğranmış domates

3-4 diş kıyılmış sarımsak

1 yemek kaşığı taze fesleğen

1/2 su bardağı sek beyaz şarap

1 çorba kaşığı taze maydanoz

Karabiber

Deniz tuzu

Safran (geleneksel değildir)

BRUDET NASIL YAPILIR?

Balıkları ve deniz ürünlerini temizleyin ve yıkayın. Beyaz balık 2-3 cm parçalar halinde kesilmelidir.

Zeytinyağını ısıtın, sarımsak, fesleğen, maydanoz ve safran ekleyin. 30 saniye pişirin.

Sarımsağı koklayabildiğiniz zaman şarabı ekleyin ve 2-3 dakika pişirin.

Doğranmış domatesleri, tuzu ve karabiberi ekleyin.

10 dk pişirin.

Kaynayan domates güvecinde önce balık ve karidesleri ekleyin, kapatın.

3-4 dk pişirin, karıştırmayın sadece tencereyi sallayın.

Kalamar, yavru tarak, istiridye ve midye ekleyin, örtün.

Tekrar kaynatmaya başlayınca 2-3 dakika sonra her şeyi pişirin.

Ocaktan alıp maydanoz serpin.

Geleneksel olarak polenta veya güzel rustik ekmek ile servis edilir.

PÜF NOKTASI

Genel kural olarak, en az üç farklı balık türünün kullanılması gerektiğini önerilmektedir ve her zaman büyük parçalar halinde kesilip kemiğin üzerinde bırakılmalıdır.

Yemek, defne yaprağı, biberiye ve taze maydanoz gibi geleneksel Akdeniz baharatları ile tatlandırılır.

Yemek karıştırılmamalı, tencere döndürülerek döndürülmelidir.

Brudet ile servis edilen en yaygın garnitür kremalı polentadır, ancak haşlanmış patates veya taze pişmiş ekmek de lezzetli sos ve ihale balıkları için mükemmel bir tamamlayıcıdır.

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