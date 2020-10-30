Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı
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Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı

30.10.2020 13:30 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:41

David Bechkam ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, nişanlısı Nicola Anne Peltz ile birlikteliklerinin birinci yılını küvet pozlarıyla kutladı.

Dünyanın en popüler çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.

"SENİNLE AİLE KURMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Evlilik yolunda adım atan çiftten Beckham ilişkilerini 1. yılına özel bir paylaşım yaptı. Sevgilisiyle küvette sarmaş dolaş çekilen pozlarını yayınlayan genç yıldız, "Mutlu birinci yıl dönümü bebeğim. Yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle yaşlanmak ve bir aile kurmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum" dedi.

Brooklyn Beckham'ın geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Nicole Peltz'in boğazını sıkar gibi poz verdiği için tepki çekmişti.

Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı
Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı
Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı
Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı
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