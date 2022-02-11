Britney Spears yeniden müziğe geri dönüyor - Haberler
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Britney Spears yeniden müziğe geri dönüyor

DailyMotion.com - Magazin
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Britney Spears 2007'de yayımladığı 'Get Naked (I Got a Plan)' adlı şarkısının yüksek topuklu ayakkabılarla dans ederken çekilmiş bir klibini Instagram'da paylaştı ve yeni şarkı müjdesi verdi.

Britney Spears 2007'de yayımladığı 'Get Naked (I Got a Plan)' adlı şarkısının yüksek topuklu ayakkabılarla dans ederken çekilmiş bir klibini Instagram'da paylaştı ve yeni şarkı müjdesi verdi.

DailyMotion.com - Magazin

Britney Spears, Instagram, Şarkı, Magazin, Haberler

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