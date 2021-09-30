Britney Spears: Los Angeles mahkemesi şarkıcının babasının vasilik yetkisini askıya aldı - Haberler
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BBC

Britney Spears: Los Angeles mahkemesi şarkıcının babasının vasilik yetkisini askıya aldı

BBC - Haberler | Dünya
Britney Spears: Los Angeles mahkemesi şarkıcının babasının vasilik yetkisini askıya aldı

ABD'de Los Angeles mahkemesi, Amerikalı şarkıcı Britney Spears'in babası Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.

ABD'de Los Angeles mahkemesi, Amerikalı şarkıcı Britney Spears'in babası Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya aldı.

Britney Spears, yıllarca yetkisini istismar ettiğini söylediği babasının yasal güdümünden kurtulmuş oldu.

Baba Jamie Spears'a 2008 yılında mahkeme kararı ile o sırada zihinsel sağlığından kaygı duyulduğu için hastaneye yatırılan kızının vasiliği verilmişti.

Babası, kızının bütün servetini kontrol ediyor, yasal kararları kızı adına kendisi alıyordu.

Mahkeme, baba Jamie Spears yerine yetkisi ailenin atadığı bir kişiye verdi.

Bu ay başında Jamie Spears, şarkıcının başka birinin babasının yerine geçmesini talep etmesi üzerine, kızının vasiliğinden çekilmek için Los Angeles'ta mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Jamie Spears, başvurusunda, kızının artık kendisinin vasiliğine ihtiyaç duymadığını belirtti.

Los Angeles'ta görülen duruşmada hakim Brenda Penny, Britney Spears'ın yeni vasisi olarak, şarkıcının yasal ekibinin tercihi olan muhasebeci John Zabel'i atadı. Baba Jamie, Zabel'in, şarkıcının 59 milyon dolarlık servetini yönetecek beceriye sahip olmadığını söylüyordu.

Avukatları, vasilik yetkisinin tamamen ortadan kaldırılması için gelecek 30-40 gün içinde yasal düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi talebinde de bulundu.

39 yaşındaki Britney Spears iki kez babasını vasilikten uzaklaştırmaya çalışmış ve onun "vasiliği istismarla" suçlanması çağrısında bulunmuştu.

Haziran ayı sonunda Los Angeles'ta görülen bir önceki duruşmada, telefondan video görüntüsü ile bağlanan Britney Spears hakime hitabede, travma yaşadığını ve her gün ağladığını anlattı ve "Hayatımı geri istiyorum" diye demişti.

#FreeBritney kampanyası

Britney Spears; kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini öne sürmüştü.

Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, vesayet boyunca müvekkilinin servetini yönetenlerin yaptıklarına dair soruşturmanın sürdüğünü söylemişti.

Jamie Spears ise suçlamaları reddetmiş ve kızının durumunun kendisini kaygılandırdığını savunmuştu.

Şarkıcının hayranları ise #FreeBritney kampanyası başlatarak, Britney Spears'ın hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişlerdi.

Yasal anlaşmazlık, bu yıl yayımlanan ve şarkıcının vesayeti konusundaki tartışmaları ele alan "Framing Britney Spears" adlı belgeselle yeniden gündeme gelmişti.

Vasilik düzenlemesi nedir?

Vasilik mahkemeler tarafından, bunama ya da zihin sağlığı bozuklukları nedeniyle kendi kararlarını veremeyecek durumda olan kişilerin vesayetini üstlenmek üzere bir koruyucu tayin edilmesine deniyor.

Britney Spears'ın vasiliği iki yönlü bir iş. Bir yandan şarkıcının varlıkları ve mali işlerinin yürütülmesi gerekiyor diğer yandan ise kişi olarak kendisinin korunması.

Bu yasal düzenleme kapsamında Britney Spears 2008 yılından bu yana varlıklarının ve parasının kontrolüne sahip değil. Bu aynı zamanda aşağı yukarı sanatçının Kevin Federline'dan boşandığı ve iki çocuğunun velayeti için bir hukuk savaşı yürüttüğü ve davranış bozuklukları göstermeye başladığı bir dönem.

Pop yıldızı bu dönemde saçlarını kazıtmak gibi sıra dışı hareketleriyle kamuoyunun gündemine gelmiş ve iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

Britney Spears: Los Angeles mahkemesi şarkıcının babasının vasilik yetkisini askıya aldı

BBC
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