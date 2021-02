'Britney'i Serbest Bırakın!" Pop yıldızı, babasına karşı...

Britney Spears'ın, dünya genelinde albümleri 100 milyondan fazla satan tüm zamanların en popüler şarkıcılarından biri olduğunu herkes biliyor. Ama 90'lardan bu yana her dönem gündemde kalmayı başaran yıldızın nerelerden geçtiğini gelin hep birlikte hatırlayalım.

Britney, ilk olarak 1990'ların başında "The Mickey Mouse Club" ile çocuk yıldız olarak güçlü bir çıkış yakaladı. 1998'de ilk albümü "Baby One More Time" ile müzik piyasalarına tabiri caizse bomba gibi düştü. Hız kesmeden "Oops! I Did It Again" albümünü çıkardı. Albüm ilk haftasında 1,3 milyon satarak tüm zamanların ilk hafta satış rekorlarını kıran albümü oldu. Sonrasında reklam filmleri, Justin Timberlake ile olan ilişkisi derken 90'ların sonu 2000'lerin başı Britney'nin altın çağı olarak tarihe geçti.

Ancak maalesef işler böyle gitmedi ve her şey birden tepetaklak olmaya başladı.

Timberlake ile gayet yolunda giden ilişkisinin aldatma iddialarıyla bitmesi, çocukluk arkadaşı Alexander ile yaptığı 55 saatlik evlilik, dansçısı Kevin Federline ile ani bir kararla 2004'te yaptığı evlilik ve art arda iki çocuk doğurmasından sonra kariyeri ve özel hayatı yavaş yavaş Britney Spears'ı bunalımlara sürüklemeye başladı.

2007'DE HAYATI DEĞİŞTİ: BABA GELDİ

Hayatının belki de en çalkantılı dönemini geçiren Spears, 2007'de yaşadığı bunalım nedeniyle sağlıklı kararlar alamamaya başladı. Saçlarını kazıtan pop yıldızı, kameralara saldırdı ve rehabilitasyon merkezine yatırıldı.

Bu dönemde babası Jamie Spears, Britney'nin maddi varlığı da dahil olmak üzere tüm haklarını ve kararlarını yönetme hakkıyla vasi tayin edildi. Tedavilerle birlikte hayatını yeniden yoluna koymaya çalışan ünlü şarkıcı, bir yandan müzik hayatına kaldığı yerden devam ederken diğer yandan vasiliğini üstlenen babasını görevi kötüye kullanıp hayatını kontrol etmekle suçlayarak 2008'de mahkemeye verdi.

Britney Spears'ın o zamandan beri devam eden hukuk mücadelesi The New York Times tarafından hazırlanan, geçtiğimiz günlerde ABD'de bir dijital platformda yayına giren ve yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getiren "Framing Britney Spears" belgeseline de konu oldu.

Belgeselde Spears'ın çevresindekilerin etkisinde kaldığı, magazin basını tarafından taciz edilerek psikolojik şiddet gördüğü anlatılıyor. Belgesel aynı zamanda, 2008'den bu yana Spears'ın babasının vasi olarak hayatını kontrol etmesine karşı çıkan "FreeBritney" (Britney'i Serbest Bırakın) hareketine de ışık tutuyor.

"Framing Britney Spears"ın yayınlanması, hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında Britney Spears'a destek olan kişilerin sayısının artmasına neden olurken, bazı ünlüler ve aktivistler de babasının Spears'ın hayatındaki kontrolünün sona ermesi çağrısı yaptı.

"BABAMDAN KORKUYORUM"

Geçtiğimiz yıl 39 yaşındaki pop şarkıcısının avukatları, Jamie'nin vasilikten çıkartılması için Los Angeles mahkemesine yaptıkları başvuruda, şarkıcının babasından korktuğunu ve onun kontrolünde kariyerine devam edemeyeceğini öne sürdü. Avukatlar Britney adına verdikleri dilekçede vasilik görevinin şarkıcının menajeri Jodi Montgomery'ye verilmesini talep etti. Avukatları ayrıca Jamie Spears vasilikten alınmazsa Britney'nin müziği bırakacağını da öne sürdü.

Kasım 2020'de görülen duruşmada yargıç Baba Spears'ı vasilik görevden almayı reddetti, ancak Bessemer Trust'ı ortak vasi ve kurumsal mütevelli olarak ekledi. Yani Jamie Spears, tek başına kararlar alıp uygulayabilme gücünü kaybetti.

"HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Vasilik genellikle yaşlılar ve akli dengesi yerinde olmayanlar için mahkeme tarafından atanan geçici bir vesayet türüyken, Britney Spears, 2008'den beri babasının kontrolü altında yaşamına devam ediyor. Bu durum hayranları tarafından da Britney'in haksızlığa uğradığı yönünde büyük tepkiyle karşılanıyor.

Ünlü şarkıcı son olarak dün gerçekleşen duruşmayla ilgili basına röportaj vermekten kaçınırken, "Framing Britney Spears" belgeselinden sonra resmi Instagram ve Twitter hesabında 3 yıl önce sahnede "Toxic" (Zehirli) şarkısını söylediği sırada çekilen görüntülerini yayınlayarak manidar bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi:

"Sahnede olmayı her zaman seveceğim ... Ama öğrenmek ve iyi bir insan olmak için çabalıyorum. Her insanın kendi hikayesi ve diğer insanların hikayelerine karşı bir bakış açısı var! Unutmayın ki, bir kişinin hayatı hakkında ne kadar çok şey bildiğimizi düşünürsek düşünelim, görünenin arkasında yaşananlar çok farklı! "

DAVA GÖRÜLDÜ, HAYRANLARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!

Şu anda 39 yaşında olan şarkıcı Britney Spears'ın mali durumu, kariyeri ve refahı üzerindeki kontrolünü ortadan kaldıran yasal bir koruma altına alınmasının üzerinden 13 yıl geçti. Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada Yargıç Brenda Penny, Jamie Spears'ın, vasilik yetkilerinin devrine ilişkin itirazını reddetti.

Baba Spears, itirazının bir parçası olarak, şarkıcının yatırımları üzerindeki delegasyon yetkisini korumak istedi. Ancak Yargıç Penny bu itirazı da reddetti ve finans kurumu Bessmer Trust'ı Spears için ortak koruyucu olarak atayan kasım ayındaki duruşma kararını onadı.

Kararın ardından, Jamie Spears'ın Britney'nin varlıkları için bir bütçe ve yatırım teklifi oluşturmak üzere Bessemer ile bir araya gelmesi bekleniyor. Dava 17 Mart'ta görülecek duruşmayla devam edecek.

Kaynak: Hürriyet