Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti
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Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti

Kızının doğum gününü kutlamak için geldiği Maldivler'de tatilini sürdüren Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti
03.09.2020 21:10 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:20

Yaz sezonunun büyük bir kısmını Malibu'da geçiren eski Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, bir süredir Maldivler'de tatil yapıyor.

BİKİNİLİ POZLARINI SOSYAL MEDYA HESABINA EKLEDİ

Ambrosio, geçtiğimiz günlerde Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Anja'nın 12. yaş gününü kutlamak için tüm ailesiyle Maldiv adalarındaki bir tatil köyüne gitmişti. Ünlü model, bikinili pozlarını sosyal medya hesabına ekledi.

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti

FOTOĞRAFLARI HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Alessandra Ambrosio, beyaz bikinisiyle verdiği fotoğrafına "Okyanus, huzursuz ruhumu sakinleştiriyor" notunu düştü. Ambrosio, bir başka paylaşımında da "Denizi kokla ve gökyüzünü hisset. Bırak ruhun uçsun" ifadelerini kullandı. Alessandra Ambrosio'nun fotoğrafları hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti
Haber Yorumları (3)
MİNE: Ankara’da piknik yerlerini yasaklamaları lazım herkes dip dibe bu gidişle vuhanıda geçiçek
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YUG: Orasını vurasını kıvırarak poz vermek bir anaya yakışıyor mu.
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